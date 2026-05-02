کودک ۹ ساله بنابی در کانال انتقال آب اگریقاش مهاباد غرق شد

به گزارش خبرگزاری مهر،محمدصادق امیرعشایری بامداد یکشنبه در این زمینه اظهار کرد: این کودک به همراه خانواده خود به مهاباد سفر کرده بود و در کانال انتقال آب دچار حادثه شد و تلاش های برادر بزرگتر این کودک و اهالی روستا برای نجات جان وی بی نتیجه ماند.

وی افزود: با حضور تیم‌های عملیاتی در محل جست‌ وجو برای یافتن جنازه کودک با توجه به مسافت کانال و شرایط جریان آب حدود ۲ ساعت ادامه پیدا کرد.

فرماندار ویژه مهاباد گفت: در نهایت، جنازه کودک ۹ ساله در فاصله حدود یک کیلومتری محل وقوع حادثه پیدا شد؛ اما به‌رغم تلاش نیروهای امدادی، جان خود را از دست داده بود.

وی اضافه کرد: کارشناسان و مسئولان همواره نسبت به خطرات کانال‌های انتقال آب هشدار می‌دهند، زیرا این کانال‌ها به دلیل شیب بدنه، جریان تند و عمق‌های متفاوت، می‌توانند به سرعت برای افراد، به‌خصوص کودکان، حادثه‌ساز شوند.