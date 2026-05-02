  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۳۴

کودک ۹ ساله بنابی در کانال انتقال آب اگریقاش مهاباد غرق شد

کودک ۹ ساله بنابی در کانال انتقال آب اگریقاش مهاباد غرق شد

ارومیه-  فرماندار ویژه مهاباد گفت: کودک ۹ ساله اهل شهرستان بناب که برای مسافرت به روستای اگریقاش این شهرستان آمده بود، در کانال انتقال آب غرق شد و جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،محمدصادق امیرعشایری بامداد یکشنبه در این زمینه اظهار کرد: این کودک به همراه خانواده خود به مهاباد سفر کرده بود و در کانال انتقال آب دچار حادثه شد و تلاش های برادر بزرگتر این کودک و اهالی روستا برای نجات جان وی بی نتیجه ماند.

وی افزود: با حضور تیم‌های عملیاتی در محل جست‌ وجو برای یافتن جنازه کودک با توجه به مسافت کانال و شرایط جریان آب حدود ۲ ساعت ادامه پیدا کرد.

فرماندار ویژه مهاباد گفت: در نهایت، جنازه کودک ۹ ساله در فاصله حدود یک کیلومتری محل وقوع حادثه پیدا شد؛ اما به‌رغم تلاش نیروهای امدادی، جان خود را از دست داده بود.

وی اضافه کرد: کارشناسان و مسئولان همواره نسبت به خطرات کانال‌های انتقال آب هشدار می‌دهند، زیرا این کانال‌ها به دلیل شیب بدنه، جریان تند و عمق‌های متفاوت، می‌توانند به سرعت برای افراد، به‌خصوص کودکان، حادثه‌ساز شوند.

کد مطلب 6818218

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها