۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰

پس از ۲.۵ ماه وقفه؛ یکشنبه آینده حراج شمش طلا برگزار می‌شود

حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران پس از ۲.۵ ماه وقفه در روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، حسب درخواست فعالان بازار طلا و به منظور پاسخگویی به نیاز آنان علاوه بر متقاضیان فعلی، سکوهای طلا نیز می توانند در حراج مذکور شرکت کنند.

بر اساس این گزارش هر متقاضی می‌تواند در هر جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد حداکثر ۲۵ قطعه شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار خریداری کند.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: کارمزد معاملات برای خریداران معادل ۲۰ میلیون ریال به ازای هر شمش طلا خواهد بود.

شایان ذکر است: وجه الضمان جلسه حراج برابر با ۵۰ میلیارد ریال به ازای هر شمش طلا خواهد بود که متقاضیان می توانند از روز پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۲ اردیبهشت واریز کنند.

علی فروزانفر

