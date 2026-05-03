به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد: یک‌صد و چهل و چهارمین جلسه حراج شمش طلا روز سه‌شنبه (۱۵ اردیبهشت) از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار خواهد شد. متقاضیان تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه (۱۴ اردیبهشت) فرصت دارند مبلغ ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه‌الضمان به‌ازای هر قطعه واریز کنند. خریداران مجاز شامل فروشندگان عمده، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و سکوهای برخط طلا هستند.

حداقل و حداکثر حجم خرید

حراج حضوری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به دو شیوه حراج خرد و حراج عمده صورت می‌گیرد و «فروشندگان عمده شمش طلا»، «تولیدکننده و سازنده فعال مصنوعات طلا»، «خرده‌فروشان طلای آب‌شده» و «سکوهای برخط طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» مجاز به خرید شمش طلا هستند.

متقاضیان خرید (چهار گروه مذکور به‌غیراز بانک عامل) می‌توانند در حراج خرد حداقل یک و حداکثر پنج قطعه شمش طلای یک‌کیلوگرمی خرید کنند. همچنین سقف خرید عمده در هر هفته تقویمی صرفاً ۲۰ قطعه شمش طلای استاندارد است.

طبق دستورالعمل و شیوه‌نامه مرکز مبادله ایران، به‌ازای هر هفته تقویمی، هر خریدار می‌تواند تا سقف ۲۵ قطعه شمش طلا از مرکز خریداری کند که ۲۰ قطعه آن در تالار عمده معاملات شامل چهار بسته پنج عددی و در حراج خرد شامل پنج قطعه (۵ خرید یک عددی) است.

گفتنی است، بانک مرکزی سقف خرید شمش طلا را برای بانک‌های عامل، مشخص می‌کند و این سقف در حراج ممکن است تغییر کند.

مدارک شرکت در حراج؛ ویژه متقاضیان خرید جدید

متقاضی خرید جدید شمش طلا جهت شرکت در حراج باید مدارک لازم را به مرکز مبادله ارز و طلای ایران ارائه دهد. این مدارک شامل «اصل نامه درخواست شرکت در حراج» منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir فرم شماره ۱۱ و ۱۲، «اصل کارت ملی»،«اصل تعهدنامه محرمانگی»،«شناسه یکتای پروانه کسب صادره از درگاه ملی مجوزهای کشور»، «وکالت نامه رسمی معتبر قابل استعلام-دارای شناسه سند و رمز تصدیق»، «اصل گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی به نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران» «آخرین نسخه اساسنامه (ویژه افراد حقوقی)»و « آخرین آگهی روزنامه رسمی (ویژه اشخاص حقوقی)» است.

همچنین مدارک مورد نیاز برای متقاضی خرید سابق، «اصل نامه درخواست شرکت در حراج-در صورت تغییر مفادنامه»، «اصل تعهد محرمانگی- در صورت تغییر مفاد تعهدنامه» و «اصل کارت ملی»، می‌باشد.لازم به ذکر است، متقاضی خرید سابق، شخصی است که حداقل یک جلسه در حراج شرکت نموده و کلیه مدارک مورد درخواست را ارائه نموده باشد.

کارمزد و روش معامله

کارمزد حراج برای هر طرف معامله ۲۰ میلیون ریال به ازای هر قطعه شمش (جمعاً ۴۰ میلیون ریال) است. قیمت پایه توسط عرضه‌کننده در روز حراج اعلام و معاملات به روش حراج حضوری و نقدی انجام خواهد شد.