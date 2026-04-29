تصادف پراید و پیکان در کاشان ۲ فوتی و یک مصدوم داشت

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تصادف بین پیکان وانت و پراید وانت درساعت 12 و ۴۵ دقیقه در جاده برزک روبروی کارخانه سیمان رخ داد.

وی ابراز کرد: بلافاصله پس از دریافت خبر، آمبولانس از پایگاه های سادیان و الزهرا به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس کاشان با اشاره به جزئیات مصدومان تصریح کرد: یکی از مصدومان که خانم 50 ساله و سرنشین وانت پراید بود به علت شدت جراحت متاسفانه سرصحنه جان باخته بود.

وی افزود: همچنین مصدوم دیگر هم آقای حدودا 60 ساله و راننده وانت پیکان بود به علت شدت مصدومیت سرصحنه فوت شد و مصدوم سوم پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط همکاران فوریت های پزشکی، به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شد.

فرزندی پور خاطرنشان کرد: بررسی علت دقیق حادثه توسط مسئولین مربوطه انجام خواهد شد.