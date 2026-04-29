فوت یک نفر در تصادف جاده مهاجران به بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد: روز چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه به دنبال وقوع حادثه ترافیکی و برخورد خودرو سواری کوییک با نیسان در مسیر کارخانه قند به مهاجران شهرستان بهار خانم ۴۶ ساله‌ای به علت شدت آسیب های وارده جان باخت.

به محض گزارش حادثه به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس بلافاصله تیم درمانی پایگاه اورژانس مهاجران به محل حادثه اعزام شدند که بعد از بررسی صحنه حادثه متاسفانه خانم ۴۶ ساله‌ ای به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخته است و تحویل مراجع قضایی شده و علت حادثه توسط مراجع مربوطه در حال بررسی است.