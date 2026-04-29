دو فقره تصادف در جاده انهر ارومیه و مهاباد -سردشت ۱۱ مصدوم برجای گذاشت

فرزین رضازاده، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر چهارشنبه گزارش وقوع حادثه تصادف در محور ارومیه – انهر به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس اورژانس آذربایجانغربی افزود: در این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی، هر پنج مصدوم برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.
رضازاده تصریح کرد: در این حادثه مورد فوتی گزارش نشده است و تمامی مصدومان توسط آمبولانسهای اورژانس به بیمارستان اعزام شدند.
رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: همچنین واژگونی پیکاپ در محور مهاباد–سردشت ۶ مصدوم برجای گراشت.
رضازاده رئیس اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه پیکاپ در محور مهاباد به سردشت، محدوده روستای عبداله سرکرده روی داد.
رضازاده گفت: در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که همگی پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط تیمهای اورژانس، برای دریافت خدمات تکمیلی به مراکز درمانی منتقل شدند.
