  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۱۲

دو فقره تصادف در جاده انهر ارومیه و مهاباد -سردشت ۱۱ مصدوم برجای گذاشت

ارومیه رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی گفت: در اثر وقوع دو فقره تصادف در جاده انهر ارومیه و محور مهاباد به سردشت ۱۱ نفر مصدوم شدند.

فرزین رضازاده، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر چهارشنبه گزارش وقوع حادثه تصادف در محور ارومیه – انهر به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی افزود: در این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی، هر پنج مصدوم برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

رضازاده تصریح کرد: در این حادثه مورد فوتی گزارش نشده است و تمامی مصدومان توسط آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان اعزام شدند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: همچنین واژگونی پیکاپ در محور مهاباد–سردشت ۶ مصدوم برجای گراشت.

رضازاده رئیس اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه پیکاپ در محور مهاباد به سردشت، محدوده روستای عبداله سرکرده روی داد.

رضازاده گفت: در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که همگی پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط تیم‌های اورژانس، برای دریافت خدمات تکمیلی به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6815704

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

