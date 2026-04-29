۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۱

قلعه‌سفیدی: واژگونی مینی‌بوس در محور اسلام‌آباد ۱۱ مصدوم داشت

کرمانشاه- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان کرمانشاه گفت: واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در محور اسلام‌آباد به کرمانشاه منجر به مصدومیت ۱۱ نفر و انتقال آن‌ها به بیمارستان شد.

مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در محور جاده‌ای اسلام‌آباد غرب به سمت کرمانشاه، منجر به مصدومیت ۱۱ نفر از سرنشینان این خودروی مسافربری شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با اشاره به واکنش سریع نیروهای امدادی، افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش این سانحه رانندگی، مرکز دیسپچ اورژانس به سرعت وارد عمل شد و برای انجام عملیات امدادرسانی به مصدومان، ۵ دستگاه آمبولانس مجهز به همراه یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به سرعت به محل وقوع حادثه اعزام گردیدند.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت صحنه در حوادث پرتلفات، تصریح کرد: طبق گزارش‌های دریافتی، جانشین اورژانس نیز به منظور مدیریت دقیق میدان و تسریع در روند امدادرسانی، شخصاً در صحنه حادثه حضور یافت و روند رسیدگی به وضعیت سلامت مصدومان و هماهنگی‌های لازم را از نزدیک پیگیری و هدایت کرد.

قلعه‌سفیدی در پایان خاطرنشان کرد: با حضور به موقع تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی، اقدامات اولیه و حیات‌بخش درمانی در محل حادثه برای آسیب‌دیدگان انجام گرفت و در نهایت، هر ۱۱ مصدوم این سانحه ترافیکی با اقدام سریع نیروهای اورژانس ۱۱۵، جهت دریافت مراقبت‌های تکمیلی پزشکی به بیمارستان اسلام‌آباد منتقل شدند تا تحت درمان قرار گیرند.‌

کد مطلب 6815426

