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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۸

اورژانس کرمانشاه به مصدوم مراسم تشییع خدمات رساند

اورژانس کرمانشاه به مصدوم مراسم تشییع خدمات رساند

کرمانشاه - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به یک مصدوم حادثه تصادف در مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب خبر داد.

مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ارائه خدمات امدادی به یکی از مصدومان حادثه تصادف در جریان مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب توسط نیروهای اورژانس کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی اورژانس که روز جمعه ۱۲ تیرماه برای پوشش امدادی این مراسم در محل مستقر بودند، پس از اعلام وقوع حادثه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن خود را به محل رساندند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: پس از حضور کارشناسان اورژانس، وضعیت مصدوم به سرعت ارزیابی و اقدامات درمانی اولیه مطابق با دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های فوریت‌های پزشکی انجام شد.

قلعه‌سفیدی با اشاره به اهمیت استقرار نیروهای امدادی در مراسم‌های پرتجمع، تصریح کرد: حضور تیم‌های عملیاتی اورژانس با هدف تأمین سلامت شرکت‌کنندگان و ارائه خدمات سریع در شرایط اضطراری برنامه‌ریزی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای اورژانس کرمانشاه در تمام مدت برگزاری این مراسم با آمادگی کامل در محل حضور داشتند و خدمات مورد نیاز فوریت‌های پزشکی را به شرکت‌کنندگان ارائه کردند.

کد مطلب 6878730

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