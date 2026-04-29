به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی از اجرای طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح این شهرستان و انتقال آنان به مراکز ترک اعتیاد خبر داد.

وی با اشاره به مطالبات مردمی در خصوص حضور معتادان متجاهر در معابر عمومی اظهار کرد: در پی درخواست‌های شهروندان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی نوشهر افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به همراه نیروهای کلانتری‌های ۱۱ و ۱۲ با هماهنگی مراجع قضایی و رعایت ضوابط قانونی، به محل‌های تجمع این افراد اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این عملیات، پاتوق‌های شناسایی‌شده مورد بررسی قرار گرفت و افرادی که موجب سلب آسایش عمومی شده بودند، جمع‌آوری شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه در این طرح بیش از ۲۰ معتاد متجاهر از سطح شهرستان جمع‌آوری شدند، تصریح کرد: افراد جمع‌آوری‌شده با توجه به ظرفیت‌های موجود، برای طی مراحل درمان و ترک اعتیاد به مراکز موضوع ماده ۱۵ و ۱۶ منتقل شدند.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای این‌گونه طرح‌ها با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی وضعیت معتادان متجاهر با جدیت ادامه خواهد داشت و پلیس در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.