تعداد شهدای حادثه تروریستی زاهدان به سه نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا اسحاقی از شهادت علی‌اصغر گلدوی، یکی از مجروحان حادثه تیراندازی به واحد گشت پلیس در زاهدان خبر داد.

با شهادت این مأمور انتظامی، شمار شهدای این حمله تروریستی که صبح امروز رخ داد، به ۳ نفر افزایش یافت.