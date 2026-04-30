دختر ۱۴ ساله شاهرودی زندگی دوباره به چند بیمار نیازمند بخشید

محمد حسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بیمار مرگ مغزی بستری در بیمارستان بهار شاهرود، زندگی را به چند هم وطن هدیه داد، تاکید کرد: این نوجوان ۱۴ ساله به چندین بیمار زندگی تازه ای بخشید.

وی افزود: دختر نوجوان ۱۴ ساله که به دنبال خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده اش، اعضایش به چند بیمار نیازمند، جانی دوباره بخشید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود همچنین بیان کرد: با تایید مرگ مغزی بیمار و رضایت خانواده، به تهران منتقل و عمل برداشت عضو، توسط تیم جراحی انجام و به چند بیمار نیازمند، پیوند داده شد.

امامیان ادامه داد: در سال جدید این اولین مرگ مغزی در بیمارستان بهار است که با رضایت خانواده، اعضایش به چند بیمار نیازمند، جانی دوباره بخشیده است.