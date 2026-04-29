سردار الهی: اقتدار جمهوری اسلامی بر پایه حضور مردم شکل گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی شامگاه چهارشنبه در جمع مردم سنندج، با قدردانی از حضور گسترده شهروندان در برنامه‌های اخیر، اظهار کرد: مردم استان کردستان همواره نماد وحدت و همبستگی بوده‌اند و شیعه و سنی در کنار هم از مرزها و ارزش‌های نظام دفاع کرده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه استان کردستان در حفظ انسجام ملی، افزود: در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم این استان در حساس‌ترین مقاطع با حضور در صحنه، از نظام و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده‌اند و خون جوانان شیعه و سنی در این مسیر درهم آمیخته است.

الهی با تقدیر از برگزارکنندگان برنامه‌های فرهنگی و مردمی در استان، بیان کرد: این برنامه‌ها جلوه‌ای از اتحاد، آگاهی و جهاد تبیین در میان مردم است که موجب تقویت انسجام اجتماعی می‌شود.

مردم مهم‌ترین مولفه اقتدار نظام

فرمانده انتظامی کردستان در ادامه سخنان خود، مردم را اصلی‌ترین مولفه قدرت جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: از ابتدای انقلاب تا امروز، این مردم بوده‌اند که در میدان حضور داشته و توطئه‌های دشمن را خنثی کرده‌اند.

وی گفت: دشمن با اعمال تحریم‌ها و فشارهای مختلف تلاش کرده معیشت مردم را هدف قرار دهد، اما همین مردم با ایستادگی خود، نقشه‌های آنان را بی‌اثر کرده‌اند.

توطئه‌ها با حضور مردم خنثی شد

سردار الهی با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت، افزود: دشمنان با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و جنگ روانی به دنبال ایجاد فتنه و ناآرامی هستند، اما حضور آگاهانه مردم همواره این نقشه‌ها را نقش بر آب کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در مقاطع مختلف، مردم با حضور در صحنه، نه‌تنها توطئه‌ها را خنثی کرده‌اند بلکه پیام اقتدار و انسجام ملی را به دشمنان منتقل کرده‌اند.

توان دفاعی و ایمان؛ دو رکن دیگر اقتدار

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه اقتدار جمهوری اسلامی تنها به حضور مردم محدود نمی‌شود، اظهار داشت: توان دفاعی و موشکی کشور در کنار ایمان و اعتقاد نیروهای مسلح، از دیگر ارکان قدرت نظام به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: آنچه نیروهای مسلح را متمایز می‌کند، روحیه ایمان، ایثار و ولایت‌مداری است که در میان آنان وجود دارد و همین عامل، قدرت واقعی کشور را شکل داده است.

الهی در پایان با تأکید بر نقش نیروهای انتظامی در تأمین امنیت، گفت: خدمت به مردم افتخار بزرگ نیروهای مسلح است و ما خود را موظف می‌دانیم در همه شرایط، برای حفظ امنیت و آرامش جامعه از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

وی افزود: نیروهای انتظامی و سایر بخش‌های نیروهای مسلح با تمام توان در مسیر صیانت از امنیت کشور و خدمت‌رسانی به مردم گام برمی‌دارند.