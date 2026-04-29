خبرگزاری مهر، گروه استان ها، زهرا ژرفی مهر: باران از ابتدای غروب بیوقفه میبارید، اما این بارش مانع حضور مردم در میدان ساعت نشد. بسیاری از شهروندان از ساعات اولیه عصر در مسیر میدان دیده میشدند و آرامآرام جمعیت شکل میگرفت. خیابانهای منتهی به میدان نیز حالوهوای متفاوتی داشت.
با گذر زمان، حضور اقشار مختلف از جوانان تا سالمندان چهره میدان را تغییر داد. حرکت گروهها، نظم مراسم و همراهی مردم باعث شد فضای میدان رنگی از یک تجمع گسترده و مردمی به خود بگیرد. در همین حال ورود یک خودروی حامل تجهیزات نظامی(کاتیوشا)، توجه حاضران را به خود جلب کرد و حالوهوای مراسم رنگ اقتدار به خود گرفت.
پیش از آغاز برنامههای اصلی، نماز جماعت در میدان ساعت اقامه شد و شرکتکنندگان پس از ادای فریضه نماز مغرب و عشاء، در محل باقی ماندند تا ادامه مراسم را همراهی کنند. همزمان، بارش باران که از ساعاتی قبل آغاز شده بود، با شدت و ضعف ادامه داشت اما نتوانست از حضور مردم در میدان بکاهد.
در این اجتماع، زن و مرد، پیر و جوان، در کنار یکدیگر و شانهبهشانه ایستادند تا، جلوهای از همراهی و حضور مردمی در حمایت از آرمانهای ملی را به نمایش بگذارند. بسیاری از حاضران با در دست داشتن پرچم، فضای میدان را رنگ دیگری بخشیده بودند.
آیینهای پرچمگردانی در دل شب، بخش دیگری از برنامه بود که همراه با شعارجانفدا برای ایران، حالوهوایی حماسی به میدان داد. همزمانی این مراسم با سالروز شهادت شهید حسن شفیعزاده، از فرماندهان شهید دوران دفاع مقدس، در بخشهایی از برنامه مورد اشاره قرار گرفت و یاد او در میان حاضران گرامی داشته شد.
در گوشهای از میدان، حضور نمادین لانچرها(کاتیوشا) و برخی تجهیزات نمایشی به چشم میخورد که به گفته مسئولان، نشانگر آمادگی و همدلی مردمی در عرصههای مختلف دفاعی و ملی بود.
تأکید نماینده ولیفقیه در سپاه عاشورا بر آمادگی بسیجیان
در بخشی از مراسم، حجتالاسلام رحیم نجفقلیزاده سرایی، نماینده ولیفقیه در سپاه عاشورا، در سخنانی به موضوعات مرتبط با شرایط روز و نقش بسیجیان اشاره کرد.
وی در توضیح محورهای سخنرانی خود بر آمادگی نیروهای داوطلب برای ایفای وظایف محوله تأکید کرد و به بیان دیدگاههای خود درباره برخی چالشها و فشارهای موجود پرداخت.
وی در ادامه، بخشی از اظهارات خود را به مسائل اقتصادی و اجتماعی اختصاص داد و با اشاره به برداشت خود از شرایط منطقهای و بینالمللی، بر اهمیت انسجام و همراهی مردم در مواجهه با مسائل مختلف تأکید کرد.
این سخنان در حالی در میدان ساعت طنینانداز بود که بارش باران همچنان ادامه داشت و بسیاری از شرکتکنندگان، بدون توجه به شرایط جوی، در آرامش و سکوت به سخنرانی گوش میدادند. حضور مداوم مردم در زیر باران، فضای مراسم را متفاوتتر کرده و لحظاتی ایجاد کرده بود که خود روایتگر پیگیری و همراهی شرکتکنندگان در برنامه بود.
اجتماع «جانفدایان ایران» که همزمان با دهه کرامت برگزار شد، تا ساعات پایانی شب ادامه یافت و در پایان، شرکتکنندگان بهتدریج میدان را ترک کردند؛ شبی که برای میدان ساعت تبریز، در حافظه بسیاری از حاضران بهعنوان شبی بارانی و متفاوت ثبت شد.
