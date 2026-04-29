به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روزهای اخیر، تجمعات گسترده مردمی در تمامی شهرهای استان گلستان با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شد و شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای انقلابی، بر پایبندی به ارزشهای اسلامی و ملی تأکید کردند.
این تجمعها در شهرهای گرگان، گنبدکاووس، علیآبادکتول، مینودشت، آزادشهر، بندرترکمن، کردکوی، بندرگز، کلاله، مراوهتپه، آققلا، رامیان، گالیکش و دیگر نقاط استان برگزار شد و مردم با حضور خود، پیام وحدت، همبستگی و حمایت از نظام جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این اجتماعات با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، اعلام کردند ملت ایران در برابر هرگونه تهدید، فشار و جنگ روانی دشمنان ایستادگی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد خدشهای به امنیت و اقتدار کشور وارد شود.
در این مراسم، مردم با سردادن شعارهایی در حمایت از مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح و جبهه مقاومت، بر ادامه مسیر انقلاب اسلامی و دفاع از ارزشهای ملی و دینی تأکید کردند.
حاضران همچنین با اشاره به شرایط حساس منطقه، وحدت ملی را مهمترین سرمایه کشور دانسته و خواستار هوشیاری بیشتر در برابر توطئههای رسانهای و سیاسی دشمنان شدند.
این تجمعات مردمی در فضایی معنوی و حماسی برگزار شد و بار دیگر نشان داد مردم گلستان همچون همیشه در صحنه دفاع از انقلاب، نظام و آرمانهای شهدا حضوری فعال و اثرگذار دارند.
