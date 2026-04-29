۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۲۳

مردم با حضوری گسترده در تجمعات شبانه بر آرمان‌های انقلاب تأکید کردند

گرگان-همزمان با برگزاری تجمعات مردمی در شهرهای مختلف گلستان اقشار مختلف مردم باحضور گسترده در میادین اصلی شهرها، ضمن اعلام حمایت ازآرمان‌های انقلاب اسلامی ایستادگی در مقابل دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روزهای اخیر، تجمعات گسترده مردمی در تمامی شهرهای استان گلستان با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شد و شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهای انقلابی، بر پایبندی به ارزش‌های اسلامی و ملی تأکید کردند.

این تجمع‌ها در شهرهای گرگان، گنبدکاووس، علی‌آبادکتول، مینودشت، آزادشهر، بندرترکمن، کردکوی، بندرگز، کلاله، مراوه‌تپه، آق‌قلا، رامیان، گالیکش و دیگر نقاط استان برگزار شد و مردم با حضور خود، پیام وحدت، همبستگی و حمایت از نظام جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماعات با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، اعلام کردند ملت ایران در برابر هرگونه تهدید، فشار و جنگ روانی دشمنان ایستادگی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد خدشه‌ای به امنیت و اقتدار کشور وارد شود.

در این مراسم، مردم با سردادن شعارهایی در حمایت از مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح و جبهه مقاومت، بر ادامه مسیر انقلاب اسلامی و دفاع از ارزش‌های ملی و دینی تأکید کردند.

حاضران همچنین با اشاره به شرایط حساس منطقه، وحدت ملی را مهم‌ترین سرمایه کشور دانسته و خواستار هوشیاری بیشتر در برابر توطئه‌های رسانه‌ای و سیاسی دشمنان شدند.

این تجمعات مردمی در فضایی معنوی و حماسی برگزار شد و بار دیگر نشان داد مردم گلستان همچون همیشه در صحنه دفاع از انقلاب، نظام و آرمان‌های شهدا حضوری فعال و اثرگذار دارند.

کد مطلب 6815634

