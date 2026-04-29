روایت ۵۱ پرتابه دشمن که نتوانست مردم را از سنگر خیابان متفرقه کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مانع، تصویربردار صداوسیمای آبادان می نویسد: آن شب هم مثل هر شب که برای به تصویر کشیدن حماسه حضور مردم خرمشهر در سنگر خیابان حاضر شده بودم در بین اقیانوس مردم خداجو دوربین بر شانه حاضر بودم و مردم نیز با شور و شوق و شعوری وصف ناشدنی به قاب دوربینم نگاه می کردند و با صلابتی وصف نشدنی حرف هایی میزدند از جنس رهبر شهید و قائد اعظممان و همه را به تداوم حضور در صحنه و مقاومت فرامی خواندند.

ناگهان صداهای مهیب برخورد پرتابه های دشمن صهیونی آمریکایی به اطراف خرمشهر شنیده شد.صداها آنقدر بلند بودند که زمین زیرپایمان می لرزید.

جمعیت ؛ پرجنب و جوش بود اما کسی به سمتی یا سویی حرکت نمیکرد و تنها این پرچم ها بودند که با شدت بیشتری به این سو و آن سو تکان می خوردند.

مردم شروع کردند به تکبیر گفتن و من هم با سرعت از لابه لای مردم خودم را به نقطه ای بالاتر رساندم تا همینه ی مردم را در قاب دوربینم نگه بدارم.

ناگهان ضربات متعدد و مکرر دشمن به یک نقطه بیشتر و بیشتر شد و در این میان با چشم خود دیدم که جمعیت حاضر در صحنه متحدتر و منسجم تر شدند و من شروع کردم به تصویربرداری این لحظات تاریخی و حساس درآن شب بیاد ماندنی.

چیزی نزدیک به ۵۱ پرتابه دشمن به کشتی سازی خرمشهر اصابت کرده بود درحالی که مردم نه ترسیدند و نه صحنه خیابان را ترک کردند.

به نظر من تجمع مردم در سنگر خیابان هنری بی بدیل است که نزد ما ایرانیان است و بس.

در این شب های حضور و معجزه خیابان ؛ دوربین ها عاجزاز ثبت این همه شکوه هستند.