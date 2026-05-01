به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس در بیانیه ای اعلام کرد: با گذشت بیش از دویست روز از امضای توافق شرم ‌الشیخ برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه، و پس از بیش از دو سال جنگ ویرانگر که از سوی رژیم اشغالگر علیه مردم این منطقه تحمیل شده، جهان شاهد ارتکاب گسترده‌ترین جنایات و نقض‌ها علیه غیرنظامیان بی‌گناه بوده است.

این جنبش در بیانیه‌ای تاکید کرد: حماس و دیگر گروه‌های مقاومت فلسطینی به ‌طور کامل به تمامی بندهای توافق پایبند بوده‌اند، از جمله اجرای روند تحویل اسرا و اجساد طبق جدول زمانی توافق‌ شده؛ این در حالی است که به ‌رغم دشواری‌های ناشی از ویرانی گسترده در غزه، رژیم اشغالگر به تعهدات خود پایبند نبوده و حملات خود را در پوشش این توافق ادامه داده است.

در این بیانیه آمده است: نقض‌های روزانه از سوی رژیم اشغالگر، از جمله کشتار صدها کودک، زن و غیرنظامی، تشدید بحران انسانی از طریق محاصره و سیاست گرسنگی، ادامه بسته بودن گذرگاه رفح یا بازگشایی نمایشی آن، و همچنین جابه‌جایی خط زرد به سمت غرب در مناطق مختلف، همگی نشان ‌دهنده بی‌اعتنایی کابینه جنایتکار جنگی بنیامین نتانیاهو به تلاش‌های میانجی‌گران و تلاش برای فرار از اجرای توافق و شکست آن است.

حماس بیان کرد: این تجاوزات مداوم، علی ‌رغم امضای توافق شرم ‌الشیخ، در واقع ادامه جنگ نسل‌کشی علیه غیرنظامیان فلسطینی محسوب می‌شود و بیانگر وضعیتی غیرعادی از نظر انسانی، سیاسی و حقوقی در چارچوب قوانین و معاهدات بین‌المللی است؛ جایی که بیش از دو میلیون انسان در معرض ماشین کشتار، محاصره و گرسنگی قرار دارند.

این جنبش تاکید کرد که ادامه این نقض‌ها مستلزم اتخاذ موضعی روشن و قاطع از سوی میانجی‌ها و کشورهای ضامن برای محکومیت این سیاست‌ها است و این طرف‌ها باید مسئولیت خود را در تضمین اجرای توافق ایفا کنند؛ به‌ گونه‌ای که رژیم جنایتکار جنگی نتانیاهو به تعهدات خود پایبند شده و تجاوزات علیه ملت فلسطین و جنایت گرسنگی و رنج انسانی علیه فلسطینیان را پایان دهد.