۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

آتش‌بس در غزه همچنان به اندازه جنگ قربانی می‌گیرد 

با وجود تعهد مقاومت فلسطینی به مفاد آتش‌بس امضا شده با رژیم صهیونیستی، وزارت بهداشت غزه از شهادت ۵ فلسطینی و زخمی شدن ۷ تن دیگر در تجاوزهای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطین شهاب، وزارت بهداشت دولت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی تداوم حملات رژیم اشغالگر صهیونیستی، طی ۲۴ ساعت گذشته ۵ فلسطینی به شهادت رسیده و به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند که یک نفر از آنان از زیر آوار بیرون کشیده شده است و ۷ نفر نیز زخمی شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که همچنان تعدادی از قربانیان زیر آوار یا در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و به‌ دلیل ناتوانی نیروهای امدادی و نبود تجهیزات لازم، دسترسی به آنان تا این لحظه ممکن نشده است.

بر اساس تازه‌ترین آمار ارائه ‌شده، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر، مجموع شهدای ثبت ‌شده به ۸۲۳ نفر و شمار مجروحان به ۲۳۰۸ نفر رسیده است. همچنین در این مدت ۷۶۳ پیکر از زیر آوار خارج شده است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار کل شهدا به ۷۲ هزار و ۵۹۹ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۴۱۱ نفر رسیده است.

از سوی دیگر منابع پزشکی اعلام کردند که «ابراهیم صقر»، امدادگر فلسطینی در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی در نزدیکی میدان التوأم در شمال‌ غرب نوار غزه به شهادت رسیده است. رژیم صهیونیستی در طول جنگ غزه بارها مراکز استقرار نیروهای امدادی فلسطین را عمدا هدف حملات پهپادی یا موشکی خود قرار داده است.

    IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      با اینجور کارها می خوان به کجا برسند اینجورها درست نیست وجنایته ،چرا صلح نمی کنند وهمش بدنبال جنگند خداراضی نیست

