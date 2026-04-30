رسانه صهیونیست: نام نتانیاهو برای بسیاری در جهان به مثابه «شیطان» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شبکه ۱۲ رژیم اسرائیل اعلام کرد: نام "نتانیاهو" برای بسیاری از مردم در سراسر جهان، به مثابه یک "شیطان" شده است.

این شبکه افزود: دشوار است که متوجه چرخش و دگرگونی موضع ایتالیا علیه "اسرائیل" نشد؛ اسرائیلی که از نظر "جایگاه" در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد.

شبکه ۱۲ رژیم تل آویو افزود: "اسرائیل" نه تنها در راهروهای سیاست‌های کلان، بلکه در پیشگاه افکار عمومی و نهادهای "جامعه مدنی" جهان نیز در حال یک تنزل شدید است.

این گزارش چند روز پس از آن صورت می گیرد که نتایج نظرسنجی در سرزمین های اشغالی نیز از کاهش مقبولیت نتانیاهو برای نخست وزیری در کابینه آینده این رژیم حکایت داشت.