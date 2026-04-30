به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی ایران نزد سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی اعلام کرد: تمام اورانیوم غنی‌شده ایران همواره تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و هیچ گزارشی حتی درباره یک گرم از مواد هسته‌ای ایران مبنی بر انحراف از مسیر صلح‌آمیز وجود ندارد.

نمایندگی ایران افزود: ایالات متحده از کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) سوءاستفاده کرد و اورانیوم غنی‌شده ایران را به‌عنوان تهدیدی جلوه داد تا توجه‌ها را از اقدامات ناقض تعهدات خود و متحدانش در حوزه خلع سلاح هسته‌ای منحرف کند.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تصریح کرد: شورای امنیت سازمان ملل، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام نه تنها این حملات غیرقانونی را محکوم نکردند، بلکه با کمال تاسف، اقداماتی انجام دادند که نقش قربانی و متجاوز را عوض کرد.