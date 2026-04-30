  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۸

روایات جنگ تحمیلی سوم وارد کتاب‌های درسی می‌شود

وزیر آموزش و پرورش از تشکیل کارگروهی برای انعکاس روایات جنگ تحمیلی سوم در کتب درسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی اظهارکرد: تلاش خواهیم کرد یاد و نام شهدا و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم در کتب درسی ما به زیبایی منعکس شود.

وی ادامه داد: درحال حاضر نیز کارگروهی تشکیل دادیم، گرچه بسیاری از کتب درسی ما چاپ شده و آماده توزیع هستند، اما در حال انجام کارهای ویژه‌ای هستیم تا بتوانیم روایاتی از مدرسه شجره طیبه میناب و بخش‌هایی از جنگ تحمیلی سوم و شهادت مقام معظم رهبری را در کتب درسی منعکس کنیم.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیر آموزش و پرورش افزود: ما این تاریخ را به زیبایی با استفاده از تمام ظرفیت‌ها به تصویر خواهیم کشید و به نسل جدید منتقل خواهیم کرد.

کد مطلب 6815745
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها