تویوتا کمری با ۱۹۰کیلومتر سرعت در محور کاشان -قم توقیف شد

سرهنگ عبدالرضا میرزایی پر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:در پی اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثهساز در محورهای برونشهری، مأموران پلیس راه اصفهان–کاشان موفق شدند یک دستگاه سواری تویوتا کمری را که با سرعت غیرمجاز و بحرانی ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت در آزادراه کاشان–قم تردد میکرد، شناسایی و متوقف کنند.
وی افزود: این خودرو علاوه بر سرعت بسیار بالا، اقدام به انجام حرکات مخاطرهآمیز کرده بود که میتوانست جان سرنشینان و سایر کاربران جاده را با خطر جدی مواجه کند. مأموران پس از توقف خودرو، ضمن اعمال قانون، نمره منفی در سوابق راننده ثبت و خودرو را به پارکینگ منتقل کردند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به اینکه سرعت غیرمجاز همچنان از مهمترین عوامل بروز سوانح رانندگی در محورهای برونشهری است، ابراز کرد: متأسفانه برخی رانندگان تصور میکنند کنترل کافی بر خودرو دارند، در حالی که در سرعتهای بالا کوچکترین خطا میتواند پیامدی جبرانناپذیر داشته باشد.
سرهنگ میرزایی از رانندگان خواست در تمام مسیرها «سرعت مطمئنه» را رعایت کنند و از هرگونه شتاب بیمورد و حرکات پرخطر پرهیز کنند.
به گفته وی، حضور مؤثر تیمهای پلیس راه و تشدید نظارتها برای کاهش تصادفات و حفظ جان شهروندان ادامه خواهد داشت.
