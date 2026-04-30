ماموستا حسینی: روحانیت نقش مؤثری در تقویت وحدت و خدمت به جامعه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا سید محسن حسینی در دیدار با مشاور رئیس مجلس در امور روحانیت، بر نقشآفرینی روحانیت در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.
وی بیان کرد: گفتوگو درباره مسائل جامعه و بررسی نقش روحانیت در خدمترسانی به مردم، از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به ضرورت حضور نیروهای متعهد و مؤمن در مسئولیتهای مدیریتی کشور افزود: در کنار فعالیت نهادهای اجرایی، وجود افرادی با روحیه خدمت، ایمان و باور عمیق، یک سرمایه ارزشمند برای پیشبرد امور جامعه محسوب میشود.
امام جمعه اهل سنت کامیاران با اشاره به سوابق برخی مسئولان در دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: بسیاری از این چهرهها یادگار سالهای سخت و پرافتخار دفاع مقدس هستند و تجربیات آنان میتواند در مسیر خدمت به مردم و مدیریت بهتر کشور مؤثر واقع شود.
ماموستا حسینی همچنین بر اهمیت صداقت در عمل و تلاش مستمر برای خدمت به مردم تأکید کرد و گفت: آنچه در مسئولیتها باید مورد توجه قرار گیرد، خدمت صادقانه و خالصانه به مردم است.
در این دیدار، بر نقش علما و روحانیت در تقویت وحدت، ترویج ارزشهای دینی و کمک به حل مسائل اجتماعی نیز تأکید شد.
