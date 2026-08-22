فرماندار تنگستان: حفظ اصالت و هویت فرهنگی شهرستان مسئولیتی همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی شنبه شب در دومین نشست انجمن میراث فرهنگی شهرستان تنگستان ،با تأکید بر غنای فرهنگی و تاریخی این شهرستان اظهار کرد: فرهنگ تنگستان، فرهنگی غنی و سرشار از جلوه‌های علم، فرهنگ، هنر، ایستادگی و پیروزی است و آثار تاریخی و فرهنگی به ثبت رسیده در این منطقه، گواه روشنی بر پیشینه ارزشمند و هویت اصیل مردم تنگستان است.

وی افزود: نام تنگستان در سطح استان و کشور با سلحشوری، مقاومت و فرهنگ والای مردم آن شناخته می‌شود و بزرگان این دیار میراثی ارزشمند را برای نسل امروز به یادگار گذاشته‌اند که حفظ و صیانت از آن، وظیفه همه ماست.

سلیمانی با اشاره به اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه میراث فرهنگی شهرستان، بر ضرورت تداوم و تقویت این اقدامات تأکید کرد و گفت: کارهای مهم و ارزشمندی در این حوزه انجام شده و این فعالیت‌ها با جدیت دنبال خواهد شد؛ همچنین لازم است جلسات انجمن میراث فرهنگی با نظم و تعداد بیشتری برگزار شود تا مسائل و موضوعات مرتبط به‌صورت مستمر پیگیری و برای آنها تصمیم‌گیری شود.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: باید اصالت و هویت تنگستان را حفظ کنیم و این مهم زمانی محقق می‌شود که همه دستگاه‌ها، مسئولان، نخبگان، فعالان فرهنگی و مردم در کنار یکدیگر دغدغه‌مند باشند و برای توسعه و تقویت میراث فرهنگی شهرستان تلاش کنند.

وی با بیان اینکه مردم محور اصلی توسعه هستند، خاطرنشان کرد: مردم باید بیش از پیش پای کار بیایند تا بتوانیم میراث ارزشمند تنگستان را حفظ، تقویت و به نسل‌های آینده منتقل کنیم، میراث فرهنگی تنها متعلق به یک دستگاه یا مجموعه خاص نیست، بلکه سرمایه‌ای متعلق به همه مردم است و صیانت از آن نیازمند مشارکت و همراهی همگانی است.

سلیمانی در پایان با تأکید بر افتخار مردم تنگستان به پیشینه و فرهنگ خود گفت: ما به فرهنگ، تاریخ، هویت و میراث ارزشمند تنگستان می‌بالیم و باید با همدلی و تلاش جمعی، این میراث گران‌بها را حفظ و برای معرفی و توسعه هرچه بیشتر آن تلاش کنیم.