فروش ۱۱۳ خودروی مزایده‌ ای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، شنبه شب به خبرنگاران گفت: مزایده شماره ۱۶۰ خودروهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان صبح امروز بازگشایی شد و خوشبختانه تمامی خودروهای عرضهشده در این فرآیند به فروش رسید.
وی با بیان اینکه در این مزایده ۱۱۳ دستگاه خودرو شامل خودروهای سواری و وانت عرضه شده بود، اظهارداشت: مجموع مبلغ حاصل از فروش این خودروها، ۴۸۵ میلیارد و ۳۹۳ میلیون و ۹۷ هزار و ۶۸۹ ریال است که به خزانه واریز شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه این مزایده، نخستین مزایده خودرویی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان در سال جاری به شمار میرود، بیان کرد: تمامی مراحل اجرایی این مزایده بهصورت تمامالکترونیکی انجام شد و خودروهای مورد مزایده نیز به مدت یک هفته در معرض فروش و بازدید متقاضیان قرار داشتند.
حمیدی، ادامه داد: برگزاری الکترونیکی مزایده و اطلاعرسانی مناسب در این حوزه، زمینه استقبال گسترده متقاضیان از سراسر کشور را فراهم کرد و در نهایت، تمامی خودروهای عرضهشده در این مزایده به فروش رسید.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت شفافیت، ضوابط قانونی و حفظ حقوق بیتالمال در فرآیند تعیین تکلیف اموال موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: این اقدام در راستای سیاست ساماندهی خودروهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و با تلاش، هماهنگی و اقدام بینبخشی دستگاه قضایی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان محقق شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف بهموقع خودروهای توقیفی و برگزاری مزایدههای شفاف و الکترونیکی، افزون بر جلوگیری از استهلاک و کاهش ارزش اموال، در صیانت از حقوق عمومی و بیتالمال نقش مؤثری دارد.
وی در پایان از اقدامات و پیگیریهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان و همکاری دستگاههای مرتبط در اجرای موفق این مزایده قدردانی کرد.
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