۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

شکار اعضای باند زورگیر حرفه‌ای در تهران

پلیس آگاهی تهران بزرگ موفق به دستگیری اعضای باند چهار نفره سارقین زورگیر شد که با استفاده از سلاح گرم در ساعات پایانی شب اقدام به توقف خودرو و ربایش یکی از شهروندان کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متهمان با طرح و برنامه قبلی، پس از شناسایی مالباخته، خودروی وی را به خارج از شهر منتقل و ضمن سرقت اموال ارزشمند شامل ۴۰ هزار دلار، مقادیری طلا و تلفن همراه، وی را در حاشیه شهر رها کردند. در جریان این سرقت، مالباخته از ناحیه دست و شکم هدف شلیک گلوله قرار گرفت و به شدت مصدوم شد.

با پیگیری‌های دقیق کارآگاهان پلیس آگاهی، تمامی اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند.

در بازرسی از منازل آنان، بخش قابل توجهی از اموال مسروقه مالباخته، سلاح‌های استفاده شده و اموال سرقت شده دیگر کشف و ضبط شد.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده است که تحقیقات برای کشف سایر سرقت‌های ارتکابی و شناسایی دیگر مالباختگان ادامه دارد.

