به گزارش خبرگزاری مهر، متهمان با طرح و برنامه قبلی، پس از شناسایی مالباخته، خودروی وی را به خارج از شهر منتقل و ضمن سرقت اموال ارزشمند شامل ۴۰ هزار دلار، مقادیری طلا و تلفن همراه، وی را در حاشیه شهر رها کردند. در جریان این سرقت، مالباخته از ناحیه دست و شکم هدف شلیک گلوله قرار گرفت و به شدت مصدوم شد.

با پیگیری‌های دقیق کارآگاهان پلیس آگاهی، تمامی اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند.

در بازرسی از منازل آنان، بخش قابل توجهی از اموال مسروقه مالباخته، سلاح‌های استفاده شده و اموال سرقت شده دیگر کشف و ضبط شد.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده است که تحقیقات برای کشف سایر سرقت‌های ارتکابی و شناسایی دیگر مالباختگان ادامه دارد.