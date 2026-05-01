به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدبیگی از دستگیری سارق موبایل قاپ در همدان خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره موبایل قاپی در محله خضر شهر همدان، مراتب در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی استان همدان با اقدامات میدانی و فنی سارق را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه با تعقیب مراقبت در مخفیگاه خود دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان با بیان اینکه پس از تحقیقات فنی به عمل آمده و ارائه ادله مدارک متهم به ۷ فقره سرقت اعتراف کرد، افزود: : سارقان دستگیر شده پس از معرفی به مرجع قضایی روانه زندان مرکزی شده است.