به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز خوشکلام خسروشاهی در نشستی ویژه با حضور رؤسا و دبیران کمیته تطبیق مقررات مؤسسات بیمه (یکی از کمیتههای حاکمیت شرکتی، موضوع ماده ۹ آئیننامه شماره ۹۳ شورای عالی بیمه)، با اعلام این مطلب که الگوها و مدلهای نظارتی موجود بر صنعت بیمه پاسخگوی نیازهای روز نیست و اصلاح خواهد شد، اظهار کرد: امروزه گستردگی فعالیتها و وظایف مؤسسات بیمه و طیف وسیع فعالان طرف عرضه این صنعت و همچنین تنوع ریسکها و نیازهای بیمهای جوامع از یکسو و پیچیدگی فرآیندهای اقتصادی و مالی و بیمهگری از سوی دیگر، رگولاتوری صنعت بیمه را بسیار پیچیده و دشوار کرده است.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه روشهای نظارتی موجود پاسخگوی شرایط جدید نیست افزود: امروز در دنیا مفهوم خودنظارتی نهادینه شده و کمیته تطبیق مقررات، با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات یا رگتک بر نحوه اجرای دقیق مقررات بیرونی و درونی در مؤسسات مالی نظارت مؤثر دارد و گزارشات منظم خود از عملکرد واحدهای مختلف نهادهای مالی را تنظیم و به هیأت مدیره آنها و نهاد ناظر ارائه میدهد.
وی اعضای این کمیته را نمایندگان نظارتی سهامداران، کارکنان، مدیران، بیمهگذاران و حاکمیت دانست و گفت: کارکرد کارآمد کمیته تطبیق مقررات، به سلامت، کارایی و موفقیت شرکتهای بیمه و اعتماد هر چه بیشتر جامعه به صنعت بیمه منتهی خواهد شد.
خسروشاهی کمیته تطبیق مقررات را یکی از ارکان مدل نظارتی جدید بیمه مرکزی عنوان کرد و با اشاره به لزوم راهاندازی یک سامانه قدرتمند «رگتک» تحت نظر این کمیته به عنوان زیرساخت اصلی نظام خودنظارتی، اظهار داشت: ما یکی از اولویتهای نظارتی بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۵ را همین موضوع تعریف کردیم و مصمم به پیادهسازی آن هستیم.
رئیس کل بیمه مرکزی در پایان صحبتهای خود از حاضرین خواست تا موضوع را در سطوح مختلف شرکتهای خود به بحث بگذارند تا در جلسات همفکری بعدی با طرح موانع احتمالی و تدبیر برای رفع آنها این مدل نظارتی به سرعت و با کیفیت مناسب در صنعت بیمه پیادهسازی شود.
بر اساس این گزارش، محمود حق وردیلو معاون نظارت بیمه مرکزی با قدردانی از حضور سکاندار نهاد ناظر در این نشست، این موضوع را نشانگر اهمیت ویژه کمیته تطبیق مقررات در مؤسسات بیمه، عنوان کرد و افزود: نظارت بیمه مرکزی و نظارتی کمیته های حاکمیت شرکتی به معنای مچگیری نیست بلکه هدف مشترک ما اصلاح فرایندهای نظارتی در صنعت بیمه است.
عضو هیئت عامل بیمه مرکزی با اشاره به این نکته که مشکلات احتمالی آیین نامهها در شورای عالی بیمه قابل حل است، بر لزوم فرهنگ سازی برای پذیرش نقش نظارتی و مشورتی و بی بدیل کمیته های حاکمیت شرکتی و به ویژه کمیته تطبیق مقررات در مؤسسات بیمه تأکید کرد.
گفتنی است؛ در این نشست که با حضور مدیران کل حوزه نظارت بیمه مرکزی، رؤسا و دبیران کمیتههای تطبیق مقررات شرکت های بیمه برگزار شد در خصوص موضوعات و چالش های نظارت بر عملکرد صنعت بیمه از لحاظ رعایت قوانین و مقررات توسط کمیته تطبیق مقررات بحث و تبادل نظر شد.
