۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

صف‌آرایی ۵۲ شرکت کارور برای بهینه‌سازی مصرف گاز

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با اعلام صدور اعتبارنامه موقت برای ۵۲ شرکت متقاضی کاروری گاز، این اقدام را سرآغاز فصلی نو در «بهینه‌سازی مصرف گاز» دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سومین نشست پیگیری برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز طبیعی (شنبه، ۱۲ اردیبهشت) با حضور سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و جمعی از مدیران ستادی و شرکت‌های گاز استانی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

در این نشست اقدام‌های صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های تابع در یک هفته اخیر به‌منظور مدیریت و کاهش مصرف گاز مورد بررسی قرار گرفت.

توکلی در این نشست با تأکید بر اهمیت استمرار و اثربخشی برنامه‌های بهینه‌سازی و پیگیری مستمر این پروژه‌ها، گفت: اقدام‌های قابل توجه شرکت‌های تابع در بخش‌هایی همچون بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، تعویض بخاری‌های پرمصرف و کاهش مصرف در بخش گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و سایر مراکز پرمصرف، نقش مؤثری در کنترل مصرف گاز و مدیریت بهینه منابع انرژی در کشور دارد.

معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به همکاری نزدیک با بخش خصوصی و شرکت‌های کارور در زمینه مدیریت مصرف افزود: با اجرایی شدن برنامه‌های بهینه‌سازی و ارتقای سطح خدمات، تاکنون ۵۲ شرکت‌ متقاضی موفق به کسب اعتبار موقت فعالیت کارور در زمینه بهبود و اصلاح مصرف گاز طبیعی شده‌اند.

توکلی تجربه‌ها، چالش‌ها و دستاوردهای اجرای این برنامه‌ها را در استان‌های مختلف ارزشمند دانست و تصریح کرد: استمرار این نشست‌ها و تبادل تجربه‌ها، گامی مؤثر برای تحقق اهداف تعیین‌شده و پایداری شبکه گاز کشور است.

وی با قدردانی از تلاش‌های همکاران ستادی و استانی، بر اهمیت تداوم این اقدام‌ها و نقش‌آفرینی رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی در سطح جامعه تأکید کرد.

کد مطلب 6818450
طیبه بیات

