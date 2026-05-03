به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سومین نشست پیگیری برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز طبیعی (شنبه، ۱۲ اردیبهشت) با حضور سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و جمعی از مدیران ستادی و شرکت‌های گاز استانی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

در این نشست اقدام‌های صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های تابع در یک هفته اخیر به‌منظور مدیریت و کاهش مصرف گاز مورد بررسی قرار گرفت.

توکلی در این نشست با تأکید بر اهمیت استمرار و اثربخشی برنامه‌های بهینه‌سازی و پیگیری مستمر این پروژه‌ها، گفت: اقدام‌های قابل توجه شرکت‌های تابع در بخش‌هایی همچون بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، تعویض بخاری‌های پرمصرف و کاهش مصرف در بخش گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و سایر مراکز پرمصرف، نقش مؤثری در کنترل مصرف گاز و مدیریت بهینه منابع انرژی در کشور دارد.

معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به همکاری نزدیک با بخش خصوصی و شرکت‌های کارور در زمینه مدیریت مصرف افزود: با اجرایی شدن برنامه‌های بهینه‌سازی و ارتقای سطح خدمات، تاکنون ۵۲ شرکت‌ متقاضی موفق به کسب اعتبار موقت فعالیت کارور در زمینه بهبود و اصلاح مصرف گاز طبیعی شده‌اند.

توکلی تجربه‌ها، چالش‌ها و دستاوردهای اجرای این برنامه‌ها را در استان‌های مختلف ارزشمند دانست و تصریح کرد: استمرار این نشست‌ها و تبادل تجربه‌ها، گامی مؤثر برای تحقق اهداف تعیین‌شده و پایداری شبکه گاز کشور است.

وی با قدردانی از تلاش‌های همکاران ستادی و استانی، بر اهمیت تداوم این اقدام‌ها و نقش‌آفرینی رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی در سطح جامعه تأکید کرد.