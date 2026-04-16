صنعت گاز با یکپارچگی از شرایط سخت عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نفت، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران امروز (پنجشنبه، ۲۷ فروردین) در نشست مشترک با مدیران شرکت گاز استان فارس و منطقه ۵ عملیات انتقال گاز بیان کرد: فارس، استانی در مقیاس یک کشور است. همزمان چهار فصل آب و هوایی را داراست و از نیروی انسانی توانمند، آثار باستانی، تنوع فرهنگی و سابقهای طولانی در بهرهمندی از گازطبیعی برخوردار است.
وی با اشاره به ضرورتهای مدیریتی در شرایط کنونی کشور، تصریح کرد: مدیریت مصرف بهینه، فرهنگسازی و استفاده از ظرفیت شرکتهای کارور، ازجمله محورهای مهمی است که باید با جدیت دنبال تا پایداری شبکه و آمادگی عملیاتی صنعت گاز حفظ شود.
نقش مهم گازرسانی در تقویت زیرساختهای صنعتی
محمدرضا زارعیان، مدیرعامل شرکت گاز استان فارس در این نشست گزارشی جامع از وضع گازرسانی در استان ارائه و با اشاره به گستردگی عملیات گازرسانی، تصریح کرد: پوشش گازرسانی در بخش شهری فارس بیش از ۹۹ درصد و در بخش روستایی ۹۸.۸ درصد است.
وی ادامه داد: همچنین ۹۱ درصد از صنایع استان نیز به شبکه گاز طبیعی متصل شدهاند که این امر نقش مهمی در تقویت زیرساختهای صنعتی و افزایش بهرهوری اقتصادی استان فارس داشته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان فارس به چالشهای زیرساختی استان اشاره و مقاومسازی شبکههای گازرسانی و تقویت زیرساختهای ساختمانی را از اولویتهای جدی این شرکت عنوان کرد و افزود: ارزیابی دقیق شبکه، شناسایی نقاط نیازمند تقویت و اجرای سریع طرحهای اصلاحی، از الزامهای پایداری تأمین گاز است.
گفتنی است، این نشست با هدف ایجاد همافزایی بیشتر بین بخشهای انتقال و توزیع گاز برگزار شد و حاضران بر ضرورت تدوین برنامههای مشترک، پیگیری مستمر موضوعات مطرحشده و تلاش برای ارتقای کیفیت خدماترسانی تأکید کردند.
نظر شما