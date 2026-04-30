مظفری: بوشهر مرزبان و مرزدار خلیج فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت روز ملی خلیج فارس اظهار کرد: خلیج فارس نماد صلابت وحدت و هویت ملی ایرانیان است که با رشادت‌های فرزندان این سرزمین در طول تاریخ جاودانه مانده و خواهد ماند.



وی با تأکید بر جایگاه تمدنی این آبراهه استراتژیک، افزود: خلیج فارس در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن عظیم ایران چنان نقشی داشته که بسیاری از مورخان کرانه‌های این پهنه نیلگون را گهواره تمدن بشری نامیده‌اند این خطه پهناور گنجینه‌ای ارزشمند است و صیانت از آن و پاسداشت خلیج فارس وظیفه آحاد ایرانیان است.



فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به نقش مردم بوشهر در حراست از هویت ملی، خاطرنشان کرد: بوشهر مرزدار و مرزبان نام ایران بر خلیج فارس است مردم بوشهر خلیج فارس را نماد مقاومت و اصالت ایران می‌دانند و همواره در زیست فرهنگی و اجتماعی خود مرزدار و مرزبان نام ایران بر خلیج فارس بوده‌اند.



وی در ادامه با گرامیداشت دهم اردیبهشت‌ماه تصریح کرد: دهم اردیبهشت نمادی از استعمارستیزی در تاریخ ایران است.



فرماندار بوشهر در ادامه با تأکید بر غیرقابل انکار بودن هویت این پهنه آبی، بیان داشت: خلیج فارس نه فقط یک نام بلکه تجسمی از تاریخ تمدن و فرهنگ ایرانی است که در اعماق وجود همه ایرانیان از هر قوم و قشری ریشه دوانده است، ارتباط مردم با خلیج فارس فراتر از یک پیوند جغرافیایی است این دریا بخشی از جان ایران و میراثی هزاران ساله است.



وی با اشاره به ابعاد اقتصادی و راهبردی خلیج فارس، گفت: خلیج فارس تار و پود هویت ملی و موتور محرکه اقتصاد مقاومتی است، اقتصاد دریا محور در جهان امروز به عنوان موتور محرکه توسعه شناخته می‌شود و روز ملی خلیج فارس فرصتی برای تجدید میثاق با ارزش‌های ملی است.



فرماندار بوشهر در پایان با اشاره به ایستادگی مردم در حراست از این میراث گرانبها، تصریح کرد: ایرانیان در هر نقطه از جهان فارغ از هر تفاوتی با شنیدن نام خلیج فارس عشق دیرینه خود به این میراث مشترک را زنده می‌کنند، مردم ایران در طول قرن‌ها حافظ این نام بوده‌اند و امروز نیز هر ادعای نادرستی را با واکنشی یکپارچه و قاطع پاسخ خواهند داد، ایرانیان یکصدا در پاسداشت نام خلیج فارس ایستاده‌اند.



فرماندار بوشهر ضمن تأکید بر استمرار بزرگداشت نام و ظرفیت‌های عظیم خلیج فارس در طول سال، این رویکرد را شایسته قابل اعتنا و نتیجه‌بخش در مسیر اهداف ملی توصیف کرد.