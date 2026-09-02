پیگیری برای برقراری مسیرهای پروازی جدید از فرودگاه زنجان

سید محسن صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فرودگاه شهدای زنجان در جریان حملات ائتلاف رژیم صهیونیستی و آمریکا در دو نوبت آسیب دید که با اقدامات جهادی قرارگاه صیانت از زیرساخت‌های استان، نقاط آسیب‌دیده ترمیم و بازسازی شد و این فرودگاه اکنون کاملاً عملیاتی است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۹۶ پرواز داخلی، ۱۲ پرواز بین‌المللی و ۳۷۸ پرواز غیربرنامه‌ای در فرودگاه شهدای زنجان انجام شده است که نشان‌دهنده فعال بودن فرودگاه و برخورداری آن از ظرفیت عملیاتی است.

استاندار زنجان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت فرودگاه گفت: توسعه و بهسازی ترمینال، سالن ترانزیت و بخش بار، افزایش ظرفیت پارکینگ، ارتقای تجهیزات ایمنی و روشنایی باند، بهسازی ناوگان آتش‌نشانی و پیگیری تجهیز فرودگاه به سامانه‌های ناوبری و مراقبت پرواز از جمله اقدامات انجام‌شده یا در حال پیگیری است.

وی افزود: مذاکرات با شرکت‌های هواپیمایی و وزارت راه و شهرسازی برای اختصاص ناوگان و برقراری مسیرهای پروازی جدید از فرودگاه شهدای زنجان در حال انجام است و اعلام مسیرهای جدید منوط به نهایی شدن این مذاکرات و تأمین ناوگان خواهد بود.

صادقی با بیان اینکه برقراری پروازهای منظم جدید صرفاً به آمادگی زیرساختی فرودگاه وابسته نیست، تصریح کرد: برای ایجاد هر مسیر پروازی جدید، علاوه بر تأمین ناوگان، وجود صرفه اقتصادی و تقاضای پایدار نیز ضروری است؛ چراکه در غیر این صورت، شرکت‌های هواپیمایی به دلیل هزینه‌های عملیاتی امکان استمرار پروازها را نخواهند داشت.

وی ادامه داد: بر همین اساس، موضوع از دو مسیر در حال پیگیری است؛ نخست، مذاکره با شرکت‌های هواپیمایی و وزارت راه و شهرسازی برای اختصاص ناوگان و تعیین مسیرهای جدید و دوم، بررسی راهکارهای اقتصادی برای ایجاد تقاضای پایدار در مسیرهای اولویت‌دار.

استاندار زنجان گفت: در این زمینه هماهنگی با بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و دفاتر خدمات مسافرتی نیز در حال انجام است تا زمینه ایجاد تقاضای پایدار برای مسیرهای جدید فراهم شود.

صادقی خاطرنشان کرد: زمان اعلام قطعی هر مسیر پروازی جدید، منوط به نتیجه‌بخشی مذاکرات و تأمین ناوگان است و پس از نهایی شدن توافق‌ها، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.