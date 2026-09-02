جانشین تیم کوک در اپل معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، یکی از بزرگترین چالش های او برقراری توازن اتکای شرکت با چین و همزمان دفع فشارهای شدید سیاسی از سوی کاخ سفید است. از سوی دیگر با این اقدام دوره مدیریت ۱۵ ساله تیم کوک پایان می یابد و متخصص عملیاتی که زنجیره ذخایر اپل را ساخت جای خود را به مهندسی می دهد که سخت افزارهای شرکت را می سازد.

ترنوس ۵۱ ساله در سال ۲۰۰۱ میلادی به تیم طراحی اپل پیوست و تا مقام معاون رئیس بخش مهندسی سخت افزار رسید. او رهبری تیم هایی را برعهده دارد که کل سری محصولات اپل را از جمله آیفون می سازند. البته او فقط یک هفته فرصت دارد تا به پست جدید عادت کند زیرا رویداد سالانه اپل در نهم سپتامبر در پیش است و انتظار می رود نخستین موبایل تاشوی این شرکت نیز در رویداد مذکور عرضه شود.

دن آیوز، شریک و مدیر ارشد اجرایی در شرکت سرمایه‌گذاری «یورک‌ویل آیوز اند کو» (Yorkville Ives & Co) در این باره می گوید: تیم کوک اوضاع را در وضعیتی فوق‌العاده تحویل می‌دهد. اما اکنون نوبت ترنوس است که فصل مربوط به هوش مصنوعی را رقم بزند.

آیوز انتظار دارد مدیرعامل جدید بر حوزه‌هایی که در آن‌ها تخصص و شناخت دارد، تمرکز کند.

وی در این باره می افزاید: دلیلی برای تغییر آنچه به‌خوبی کار می‌کند وجود ندارد و پیش‌بینی می کند ترنوس ضمن حفظ ساختار زنجیره تأمین به‌جامانده از دوران کوک، تمرکز خود را بر نوآوری در حوزه سخت‌افزار معطوف خواهد کرد.