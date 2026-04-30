مشکلات ۱۰ واحد تولیدی آذربایجان غربی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی پیش از ظهر پنجشنبه در این جلسه با تبریک میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت، امام رئوف حضرت امام رضا (ع) گفت: این روزها روزهای اقتدار و سربلندی ایران عزیز و مردم شریفش هست و فرماندهان و رزمندگان نظامی در میدان رزم، مردم در میدان خیابان و تولیدکنندگان در میدان جنگ اقتصادی بسیجی وار و جهادی تلاش می‌کنند.

وی ادامه داد: در مقابل هجمه های همه جانبه دشمن در حال حاضر و چند سال اخیر با توجه به تحریم های ظالمانه دشمن سنگر اقتصادی یکی از مهمترین سنگرهاست که تولیدکنندگان و کارآفرینان با تمام کمبود ها و کاستی ها تمام همت خود را برای دفاع از این سنگر و گردش چرخ اقتصاد بکار بسته اند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: تاکید رهبر شهید و جانشین بر حق ایشان حول محور کمک و حمایت از واحدهای تولیدی، کارآفرینان و اشتغالزایی است که نشان دهنده اهمیت این محور برای خودکفایی کشور و بی تاثیر کردن نقشه های دشمنان با نگاه به ظرفیت ها و توان داخلی است.

عتباتی تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست قوه قضائیه با کمک مجموعه های نظارتی، اجرایی، بانکی و فعالان بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان تمام تلاش خود را برای حمایت از واحدهای تولیدی و کارآفرینان به کار بسته و توفیقات بسیار خوبی رقم زده است.

وی از مدیران حاضر خواست به مانند همیشه با هم افزایی و رفع موانع پیش روی تولید به چرخش چرخ های اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی کمک کنند چراکه هرچه قدر تولید و اشتغال رونق یابد به همان اندازه از آسیب های اجتماعی و بزه و تولید پرونده برای دستگاه قضایی کاسته خواهد شد.

حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با تقدیر از اعضای جلسه که دعوت دستگاه قضایی را اجابت کردند، گفت: نظام سلطه از طریق تحریم های ظالمانه و محاصره اقتصادی درصدد ضربه به تولید و واحدهای اقتصادی و در نهایت کاهش تاب آوری های اجتماعی است.

وی افزود: در این شرایط و در راستای عمل به فرمایشات رهبر شهید و فرمان فرزند خلف ایشان همه مجموعه ها باید با درک مشترک به مانند همیشه برای دفاع از تولیدکنندگان که افسران جنگ اقتصادی هستند تلاش کنند تا آنها بدون دغدغه انجام وظیفه کنند و کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان یکی از ظرفیت های خوب در این خصوص است که مصوبات آن ماهیت قضایی داشته و برای همه لازم الاتباع است.

در ادامه دستورات جلسه که شامل مشکلات واحدهای تولیدی مطرح و اعضاء به بیان دیدگاه ها، راهکارها و نقطه نظرات خود پرداختند و در نهایت این جلسه با تصویب 10 مصوبه کاربردی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی به کار خود خاتمه داد.