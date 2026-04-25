۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۱۲

عتباتی: روند احداث دادسرای ارومیه تسریع یابد

ارومیه- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی بر سرعت بخشیدن به کارهای اجرایی طرح توسعه دادسرای ارومیه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی عصر شنبه به همراه مجیدی دادستان مرکز استان و محمد زاده معاون مالی و پشتیبانی دادگستری استان از پروژه در حال احداث طرح توسعه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بازدید و در جریان روند کاری آن قرار گرفت.

عتباتی با اطلاع از میزان پیشرفت کار ضمن تقدیر از زحمات معاونت مالی و پشتیبانی به سرعت بخشیدن روند ساخت و ساز تاکید کرد.

طرح توسعه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به متراژ ۸۰۰۰ متر مربع برای رفع نیازمندیهای دادگستری استان با پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان در حال احداث است و پس از اتمام بخش مهمی از نیازمندی استان به ساختمان اداری را مرتفع خواهد کرد.

