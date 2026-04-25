عتباتی: روند احداث دادسرای ارومیه تسریع یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی عصر شنبه به همراه مجیدی دادستان مرکز استان و محمد زاده معاون مالی و پشتیبانی دادگستری استان از پروژه در حال احداث طرح توسعه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بازدید و در جریان روند کاری آن قرار گرفت.

عتباتی با اطلاع از میزان پیشرفت کار ضمن تقدیر از زحمات معاونت مالی و پشتیبانی به سرعت بخشیدن روند ساخت و ساز تاکید کرد.

طرح توسعه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به متراژ ۸۰۰۰ متر مربع برای رفع نیازمندیهای دادگستری استان با پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان در حال احداث است و پس از اتمام بخش مهمی از نیازمندی استان به ساختمان اداری را مرتفع خواهد کرد.