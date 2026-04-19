عتباتی: اقدام علیه امنیت ملی موجب مصادره اموال و مجازات اعدام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی پیش از ظهر یکشنبه در نشست بررسی حقوقی جنایات آمریکایی - صهیونی در ارومیه با تاکید بر اینکه هر اقدام علیه امنیت ملی توسط دشمنان خارجی، شامل مصادره اموال و مجازات قانونی است، اظهار کرد: بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی، هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم ها و گروههای متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها بر خلاف امنیت کشور مستوجب مصادره کلیه اموال و مجازات اعدام است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه در شرایط اخیر جنگی نگاه جامعه علمی و حقوقی همیشه یک قدم از جامعه پیش تر بود افزود: نقش دانشگاهیان در شرایط حاضر بسیار پررنگ تر است، خاطرنشان کرد: نقش دانشگاه در این ایام، مراقبت از فرهنگ غنی مردم است که طی قرن‌ها در این کشور ایجاد شده است.

عتباتی با بیان اینکه در اغتشاشات اخیر در آذربایجان غربی کوچکترین مشکل امنیتی وجود نداشت اظهار کرد: اغتشاشات تقابل حق و باطل، امنیت و ناامنی، تقابل استکبار با ملت شریف ایران بود که نیروهای عمل کننده نشان دادند، جان می‌دهند، خون می‌دهند ولی نمی‌گذارند کوچک‌ترین خدشه‌ای به امنیت مردم وارد شود.

عتباتی عنوان کرد: مردم با ایمان و عاشورایی و شکست ناپذیر این مرز و بوم مقدس با رهبری فرماندهی معنوی، مذهبی و مقتدر در مقابل این دشمنان ایستاده اند و به یقین به مانند سایر عرصه ها پیروز این میدان جبهه ایمان می باشد چراکه این وعده حق الهی است و به مانند همیشه دشمان باز در محاسبات خود دچار اشتباه شده اند.

وی در ادامه گفت: انقلاب مقدس اسلامی و دستاوردهای آن حاصل خون های انسان های شریفی است و امروز در دست ما امانت است و بر همه واجب است که امانت داران و حافظان خوبی برای حفظ این امانت باشیم و پاسداری از آن جزء با مردم بودن و تلاش مضاعف و خدمت صادقانه و بی منت برای گره گشایی از مشکلات آنها میسر نمی‌شود.

حجت الاسلام رضا میرزایی مسئول نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی نیز گفت: انسجام اجتماعی یک ضرورت حیاتی است و در حوادث اخیر نیز با وحدت ملت ایران و حضور آنان در میدان، فتنه خاموش شد و دشمن عقب‌نشینی کرد که این تجربه نشان‌دهنده اهمیت سرمایه اجتماعی است.

محمدرضا ولی لو،رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان نیز با بیان دلایل تهدید های پوچ دشمنان و به ویژه تهدید ترامپ به نابودی تمدن نوین ایرانی گفت: تمدن ایران یکی از کهن‌ترین تمدن‌های زنده جهان است و تمدنی است که در طول تاریخ بارها با بحران‌های گوناگون اعم از گسست‌های اجتماعی، دگرگونی‌های تاریخی و شرایط ناپایدار مواجه شده است. اما این تمدن توانسته از طریق فرهنگ، زبان، اندیشه و سازوکارهای صلح‌آمیز تداوم و پایداری خود را حفظ کند.

وی افزود: ترامپ بدنبال کشتن تمدن ایرانی است. او این حداقل دانش را ندارد که تمدن‌ها قابل کشتن نیستند و اساسا امری تمدنی محسوب می‌شود که از حیات دائمی برخوردار است.