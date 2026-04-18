۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

۱۰هزار میلیارد ریال از حقوق دولتی فعالیت معدن طلای زره شوران وصول شد

ارومیه - رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از وصول ۱۰هزار میلیارد ریال از حقوق دولتی فعالیت معدن طلای زره شوران تکاب با اقدامات دادگستری استان و استانداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه اظهار کرد: در جهت تامین آب آشامیدنی۳۴ روستای پیرامون معدن طلای زره شوران تکاب، تسریع در تکمیل، توسعه و بهسازی راههای مواصلاتی منطقه، احداث بیمارستان در شهر تکاب، تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و تامین امکانات ورزشی برای شهرستان تکاب این اقدام ارزشمند صورت گرفته است.

وی افزود: با وصول این مبلغ گره از برخی مشکلات اهالی منطقه که از جمله مناطق محروم کشور می باشد گشوده خواهد شد و مردم این منطقه از مزایای معادن با ارزش این منطقه بهره مند خواهند شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: با همکاری و همدلی مسئولین قضایی و اجرایی استان این روند ادامه خواهد داشت تا مشکلات و نیازهای ضروری منطقه مرتفع شود.

