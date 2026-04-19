عتباتی: ۵۸۰۰ جلد سند مالکیت روستایی در سطح آذربایجان غربی اعطا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز یکشنبه در آیین اعطای ۵۸۰۰ جلد سند مالکیت روستایی سطح استان در روستای تازه کند قشلاق ارومیه اظهار کرد: این ایام مصادف با سالروز تأسیس حساب ۱۰۰ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برای کمک به مقوله تامین مسکن است.

وی ادامه داد: روستاهای کشور به عنوان پایگاه های تولید، اشتغال و خودکفایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و به برکت این نظام خدمات متنوع بهداشتی، درمانی، آموزشی و زیرساختی که اصلاً با قبل از انقلاب قابل مقایسه نمی باشد برای راحتی روستائیان تامین شده که یکی از این خدمات تثبیت مالکیت کشاورزان نسبت به املاک مسکونی و زراعی آنها است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: با همت اعضای قرارگاه شهید سلیمانی استان تا کنون برای ۸۰ درصد از اراضی کشاورزی که بالغ بر ۶۵۰ هزار هکتار می باشد و نیز ۸۵ درصد از خانه های روستایی استان سند مالکیت تک برگی صادر شده است که از این لحاظ جزء استان های برتر کشور است و امید است تا پایان سال باقی مانده نیز تثبیت مالکیت شود.

عتباتی با اشاره به اینکه طی یکسال گذشته برای ۱۹۲۰ روستای استان تعداد ۲۰۳ هزار جلد سند تک برگی صادر و تحویل شده است از روستائیان سطح استان خواست افرادی که املاک کشاورزی و زراعی آنها فاقد سند است برای تثبیت مالکیت خود در مورد املاک مسکونی به ادارات بنیاد مسکن و برای املاک زراعی به ادارات ثبت اسناد و املاک مربوطه مراجعه کنند.

وی با تقدیر از همه مجموعه های دخیل در تثبیت مالکیت گفت: تثبیت مالکیت برای روستائیان آرامش روانی برای ادامه کار و فعالیت ایجاد می کند.

در این مراسم شایان مهر مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و مقدم مدیر کل بنیاد مسکن استان ضمن تقدیر از حمایت ها و پیگیری های دستگاه قضایی استان در تثبیت مالکیت، گزارشی از آخرین اقدامات خود در این حوزه ارائه و در پایان سند املاک ۵۸ نفر از روستائیان تازه کند قشلاق توسط عتباتی به آنها تحویل شد.