۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

۲۵ سارق با ۴۳ فقره سرقت در دامغان به دام افتادند

دامغان - فرمانده انتظامی دامغان از دستگیری ۲۵ نفر سارق در یک عملیات غافلگیرانه خبر داد و گفت: این افراد مرتکب ۴۳ فقره انواع سرقت شده بودند که در مخفیگاهشان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در فرماندهی انتظامی دامغان بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در شهرستان، ماموران انتظامی به صورت ویژه تحقیقات خود را آغاز کردند.

وی با اشاره به اینکه ماموران انتظامی طی هماهنگی با مقام محترم قضایی و با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و اجرای طرح ارتقاءامنیت اجتماعی موفق شدند از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ تا کنون ۲۵ نفر سارق را در مخفیگاهشان شناسایی و به مقر انتظامی منتقل کنند.

فرمانده انتظامی دامغان از دستگیری متهمان در عملیات غافلگیرانه خبر داد و گفت: سارقان در تحقیقات فنی به ۴۳ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

عرب افزود: متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند

