یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی در اردستان کشف شد

سرهنگ حجت‌الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اعلام یک فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان، موضوع به‌سرعت در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با بهره‌گیری از اقدامات هوشمندانه و بررسی‌های میدانی و اطلاعاتی، موفق شدند موتورسیکلت سرقتی را در یکی از نقاط شهرستان شناسایی و کشف کنند.

فرمانده انتظامی اردستان با اشاره به تحویل موتورسیکلت به مالک آن، ادامه داد: پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی، وسیله نقلیه به مالباخته بازگردانده شد و تحقیقات برای شناسایی متهم یا متهمان همچنان ادامه دارد.

سرهنگ بهامین از شهروندان خواست نکات ایمنی را در نگهداری وسایل نقلیه جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

وی تأکید کرد: توجه به هشدارها و توصیه‌های پلیس نقش مهمی در پیشگیری از وقوع سرقت دارد.