  1. استانها
  2. اصفهان
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی در اردستان کشف شد

یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی در اردستان کشف شد

اصفهان– فرمانده انتظامی اردستان از کشف یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی در پی اقدامات پلیسی خبر داد و گفت: این وسیله نقلیه پس از هماهنگی‌های قضائی به صاحبش تحویل داده شد.

سرهنگ حجت‌الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اعلام یک فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان، موضوع به‌سرعت در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با بهره‌گیری از اقدامات هوشمندانه و بررسی‌های میدانی و اطلاعاتی، موفق شدند موتورسیکلت سرقتی را در یکی از نقاط شهرستان شناسایی و کشف کنند.

فرمانده انتظامی اردستان با اشاره به تحویل موتورسیکلت به مالک آن، ادامه داد: پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی، وسیله نقلیه به مالباخته بازگردانده شد و تحقیقات برای شناسایی متهم یا متهمان همچنان ادامه دارد.

سرهنگ بهامین از شهروندان خواست نکات ایمنی را در نگهداری وسایل نقلیه جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

وی تأکید کرد: توجه به هشدارها و توصیه‌های پلیس نقش مهمی در پیشگیری از وقوع سرقت دارد.

