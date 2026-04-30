رونمایی از موجودات فرازمینی در فیلم جدید و طولانی مدت اسپیلبرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، در حالی که از «روز افشا» جدیدترین فیلم استیون اسپیلبرگ به عنوان فیلمی عالی و پیچیده یاد می‌شود، گفته شده مدت‌زمان این فیلم حدود ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه‌ای است و طبق آخرین اطلاعات، ممکن است حتی از «اودیسه» نولان هم طولانی‌تر باشد. زمان نسخه‌ای از «اودیسه» که به تازگی به صورت اختصاصی نمایش داده شده حدود ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه بود.

اسپیلبرگ معمولا فیلم‌های نسبتا طولانی ‌ساخته و تقریبا همیشه حرف آخر را درباره نسخه نهایی، خودش می‌زند و تنها ۲ مورد در کارنامه او وجود دارد که حرف آخر در مورد آنچه اکران شده، با نظر او منطبق نبوده: «شوگرلند اکسپرس» و «رنگ بنفش».

اسپیلبرگ در فیلم‌های که قرن بیست و یکم ساخته و در مجموع شامل ۱۶ فیلم است، تنها در ۴ فیلم زیر مرز ۲ ساعت باقی مانده و طولانی‌ترین فیلم‌های او در این میان شامل «مونیخ» (۱۶۴ دقیقه)، «داستان وست ساید» (۱۵۶ دقیقه)، «فابلمن‌ها» (۱۵۱ دقیقه)، «لینکلن» (۱۵۰ دقیقه)، «هوش مصنوعی» (۱۴۶ دقیقه)، «اسب جنگی» (۱۴۶ دقیقه) و «گزارش اقلیت» (۱۴۵ دقیقه) طولانی‌تر از فیلم جدید او بوده‌اند.

رونمایی از طراحی موجودات فضایی که در «روز افشا» ظاهر شده‌اند نیز هرچند با تصویری مبهم ارائه شده اما کم و بیش ایده‌ای از آنچه می‌توان انتظارش را داشت، به دست می‌دهد.

بازیگران اصلی این فیلم شامل امیلی بلانت، جاش اوکانر، کالین فرث، ایو هیوسون، کلمن دومینگو، وایات راسل و هنری لوید-هیوز هستند.

اسپیلبرگ در کنار همکار و فیلمنامه‌نویس قدیمی‌اش، دیوید کوئپ (نویسنده «پارک ژوراسیک»)، فیلمنامه این فیلم علمی-تخیلی را شکل داده است.

«روز افشا» ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) به سینماها می‌آید.