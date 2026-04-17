به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، استیون اسپیلبرگ در رویداد سالانه «سینماکان» با نمایش تیزری از فیلم جدیدش «روز افشا» به قلمروی موفق خود بازگشت.
پس از یک دهه که او بیشتر وقتش را صرف ساخت درامهای شخصی (مانند فیلم «خانواده فابلمن») و بازسازی فیلمهای کلاسیک (مانند «داستان وست ساید») کرد، حالا با فیلم جدیدش بازگشته است. طرح داستان این فیلم گرچه پنهان نگه داشته شده است، اما تا اینجا روشن است که درباره فضاییهایی از سیارهای دیگر و یک توطئه گسترده دولتی برای لاپوشانی ورود آنها است. این ژانری است که در طول سالها برای اسپیلبرگ خوب جواب داده و الهامبخش آثار کلاسیکی مانند «ای.تی. موجود فرازمینی»، «برخورد نزدیک از نوع سوم» و فیلمهای موفقی مانند بازسازی «جنگ دنیاها» بوده است.
گروهی از بازیگران درجه یک دراین فیلم او را همراهی کرده اند که امیلی بلانت که در نقش گزارشگر هواشناسی مرتبط با موجودات فرازمینی، از جمله آنهاست. همچنین جاش اوکانر در نقش مردی بازی کرده که شواهدی مبنی بر ارتباط ما با فضاییها ارائه میکند و کالین فرث در نقش یک بوروکرات شرور جلوی دوربین رفته که از هیچ کاری برای جلوگیری از افشای این حقایق دریغ نمیکند. ایو هیوسون و کولمن دومینگو دیگر بازیگران این فیلم هستند.
دیوید کوئپ، نویسنده «پارک ژوراسیک»، فیلمنامه این فیلم را نوشته و اسپیلبرگ داستان را برمبنای فرضیهای علمی-تخیلی میداند که از آنچه فکر میکنیم به حقیقت نزدیکتر است.
در «سینماکان» اسپیلبرگ گفت که از کودکی کنجکاو بوده، ببیند در آسمان شب چه اتفاقی میافتد. وی با اشاره به گزارش نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۷ در مورد برنامه مخفی پنتاگون برای بررسی این مشاهدات مرموز، عنوان کرد که شواهد فزایندهای مبنی بر واقعی بودن اشیای پرنده ناشناس وجود دارد.
اسپیلبرگ افزود: بیشتر مردم جهان هم این واقعیت را پذیرفتهاند که ما در این جهان تنها نیستیم.
اطمینان کارگردان درباره وجود حیات هوشمند در خارج از جو زمین، در فاصله حدود نیم قرنی که بین اکران «برخورد نزدیک از نوع سوم» و «روز افشا» هست، افزایش یافته است.
اسپیلبرگ گفت: باور دارم که این فیلم به سوالها پاسخ خواهد داد و باعث میشود برای بسیاری از مردم سوالهای بیشتری طرح شود. تنها چیزی که از ابتدا تا انتهای فیلم نیاز دارید، بستن کمربند ایمنی است!
در تصاویری که او از فیلمش در قالب تیزر ارائه کرد، بخش زیادی از آن نگاه اسپیلبرگی مشهود است؛ بلانت و اوکانر در حالی که از دست ماموران دولتی فرار میکنند، در یک مزرعه سقوط میکنند و بعداً سوار قطاری پرسرعت میشوند. موجودات فضایی هم به شکلی گذرا دیده میشوند. یک کشتی (آیا یک بشقاب پرنده است؟) از آسمانی به سیاهی قیر شروع به پدیدار شدن میکند، دستی که قطعاً دست انسان نیست، برای نوازش صورت کسی به سمت او دراز میشود. اما آیا آنها برای صلح میآیند؟
در «سینماکان»، چارلی ریوکین مدیرعامل انجمن تصاویر متحرک، جایزه «آمریکا ۲۵۰» را به اسپیلبرگ (که به وضوح احساساتی شده بود) اهدا کرد. در این مراسم همچنین گفتگویی بین دومینگو و کارگردان «روز افشا» انجام شد.
اسپیلبرگ که برای نخستین بار در این رویداد که نمایشگاهی تجاری از صنعت سینماست، شرکت کرده بود، پس از تشویق ایستاده حضار قول داد که این دیدار آخرین حضور او در این رویداد نباشد.
اسپیلبرگ همچنین سخنانی درباره علایقش مطرح کرد و توصیههایی درباره حفظ یک فرم هنری که دوست دارد، داد. این سخنان با درخواستی برای طولانیتر نگه داشتن فیلمها در سینماها قبل از انتشار آنها در پلتفرمهای سرگرمی خانگی آغاز شد. به همین منظور، او از یونیورسال، استودیوی سازنده «روز افشا»، به خاطر تصمیم اخیرش برای افزایش تعداد روزهای نمایش فیلمهایش در سینماها از ۱۷ روز به ۴۵ روز، تمجید کرد.
اسپیلبرگ در میان تشویقهای ممتد گفت: مخاطبان آنچه را که بخواهند تماشا کنند، چه فیلمهای بزرگ باشد چه کوچک، پیدا خواهند کرد، اما استودیوها باید با گسترش زیاد پنجرههای اختصاصی مانند کاری که [رئیس یونیورسال انترتینمنت] دونا لانگلی انجام داد، به ما کمک کنند. امروز مشتاق هستم که ببینم این مدت نمایش در سینماها آیا ۶۰ روز میشود؟ آیا ۱۲۰ روز میشود؟
اسپیلبرگ تأکید کرد که استودیوهایی مانند یونیورسال باید به جای بازسازیها، دنبالهها و اسپینآفها، به سرمایهگذاری در فیلمهای اصلی مانند «روز افشا» ادامه دهند.
وی یادآور شد: اگر تمام چیزی که میسازیم، آیپیهای شناختهشده و برنددار باشند، سوختمان تمام میشود. هیچ چیز مهمتر از ارائه داستانهای بصری به مخاطب نیست، و این داستانها میتوانند به هر شکلی باشند، اما ما باید داستانهای بدیعتری برای روایت داشته باشیم.
آیا «روز افشا» ثابت میکند که مخاطبان چیزی جدید و متفاوت میخواهند یا برای جذب مخاطب به فیلمی که بر اساس کتاب کمیک یا بازی ویدیویی نیست، به مشکل برمیخورد؟ وقتی این فیلم ۱۲ ژوئن اکران شود، خواهیم فهمید که اسپیلبرگ چقدر درست میگوید!
