به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، فیلم جدید استیون اسپیلبرگ که فیلمی متمرکز بر بشقاب پرنده و فضایی‌ها است و هنوز عنوانی هم ندارد، اولین تریلر خود را قرار است با اکران «آواتار: آتش و خاکستر» در سینماها، به نمایش بگذارد.

با این حال، اولین بیلبوردهایی که در لس‌آنجلس و نیویورک از این فیلم در حال ظاهر شدن هستند، نشان می‌دهد این فیلمساز احتمالا با لحنی تیره‌تر از «ای.تی.» یا حتی «برخورد نزدیک از نوع سوم» به سراغ این سوژه رفته است.

روی این بیلبوردها در کنار تصویر نوشته شده: «همه چیز در تاریخ ۲۰۲۶.۶.۱۲ افشا خواهد شد» و این سوال را ایجاد می‌کند که آیا عنوان «افشا» که مدت‌ها شایعه شده بود، واقعا نام فیلم است یا خیر؟

به تازگی در یک رویداد ویژه یونیورسال پیکچرز، بخش‌های کوتاهی از این فیلم رونمایی شد که گفته می‌شود شامل سکانس‌های اکشن از جمله صحنه‌های تعقیب و گریز، ماشین‌های مرموز به سبک «مردان سیاه‌پوش» و فرار دراماتیک از تصادف قطار با تصاویر امیلی بلانت بود.

همه چیز درباره این فیلم جدید اسپیلبرگ در پرده ابهام و رمز و راز است و دیوید کوئپ نویسنده «پارک ژوراسیک» گفته این فیلم به ریشه‌های قدیمی آثار اولیه اسپیلبرگ با محوریت بشقاب پرنده‌ها باز خواهد گشت.

امیلی بلانت، جاش اوکانر، کالین فرث، ایو هیوسون، کلمن دومینگو و وایات راسل بازیگران فیلم هستند و یانوش کامینسکی، فیلمبردار همیشگی اسپیلبرگ، مدیریت فیلمبرداری آن را برعهده دارد.

فیلم بشقاب پرنده‌ای اسپیلبرگ قرار است ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶(۲۲ خرداد ۱۴۰۵) توسط یونیورسال پیکچرز اکران شود.