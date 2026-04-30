مدیرکل بهزیستی بوشهر: خدمات تخصصی سلامت روان ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه «توسعه سلامت روان، زیربنای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی است»، اظهار کرد: در سال گذشته تمرکز اصلی ما بر گسترش دسترسی آحاد مردم به خدمات مشاوره تخصصی و عمومی بود.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر افزود: در حال حاضر ۳۱ مرکز مشاوره غیردولتی، سه دفتر مشاوره حضوری و یک مرکز مشاوره دولتی با بهره‌گیری از متخصصان، در سطح استان به ارائه خدمات روانشناختی به شهروندان می‌پردازند.

جزئیات آماری خدمات حضوری

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر تصریح کرد: در مجموع بیش از ۱۶ هزار و ۶۰۰ نفر در طول سال ۱۴۰۴ از خدمات مراکز و دفاتر مشاوره حضوری (دولتی و غیردولتی) بهره‌مند شده‌اند که حاصل آن انجام بیش از ۴۲ هزار جلسه مشاوره تخصصی بوده است،همچنین در جهت افزایش عدالت در بهره‌مندی از این امور، سه هزار و ۱۶۴ نفر از شهروندان از یارانه مشاوره دولتی با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۱۴ میلیون ریال برخوردار شدند.

خط ملی ۱۴۸۰؛ همراه همیشگی مردم

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت خط ملی «صدای مشاور » با شماره تلفن «۱۴۸۰» در استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: با توجه به ضرورت دسترسی سریع به مشاوران، شاهد برقراری ۱۹ هزار و ۱۸۷ تماس موفق بوده‌ایم که نشان از اعتماد عمومی به این خدمت دارد.

تمرکز بر آموزش و پیشگیری

اسکندری با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی گسترده برای گروه‌های هدف، افزود: بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر در دوره‌های پیش از ازدواج و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در دوره‌های آموزش زندگی خانواده شرکت کرده اند.

مدیر کل بهزیستی استان تصریح کرد: با هدف آگاهی‌بخشی به نسل جوان، بیش از ۱۱۰۰ نفر در دوره‌های آموزشی مرتبط با بلوغ و نوجوانی شرکت کردند ، همچنین در بحث توانمند سازی در حوزه تخصصی نیز با برگزاری کارگاه‌های تربیت مدرس (TOT)، تعداد زیادی از متخصصان و مدرسان، بازآموزی‌های لازم را برای ارتقای کیفیت آموزش‌ها دریافت کرده اند.

اورژانس اجتماعی، در دسترس با متخصصین پیشگیری از آسیب های اجتماعی

مدیر کل بهزیستی استان به اهم فعالیتهای اداره اورژانس اجتماعی بهزیستی استان که با شماره ی آشنای ۱۲۳ شناخته می شود اشاره کرد و افزود: در سال گذشته تعداد ۱۷۸۴ تماس از سوی هم استانی ها با خط تلفن اورژانس اجتماعی(۱۲۳) برقرار شده و تعداد مراجعین به مراکز ده گانه مداخله در بحرانهای اجتماعی در سطح استان ۲ هزار و ۱۶۳ نفر بوده است.

وی بیان کرد: همچنین تعداد ماموریتهای خدمات سیار اورژانس اجتماعی در این مدت ۲ هزار و ۲۹۶ ماموریت در راستای حمایت از افراد آسیب دیده اعم از کودک آزاری ، سالمند آزاری ، همسرآزاری و یا مشکلات خانوادگی و خودکشی بوده است.

وی بیان کرد: خدمات آگاهسازی در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی همچون اجرای طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان (مانا) با حضور هزار و ۱۲۴ نوجوان ۱۳ تا ۱۸ سال، اجرای طرح خاتم( خود مراقبتی) جهت ۲ هزار و ۴۱۸ نفر از دختران و زنان ۱۳ تا ۴۵ سال، اجرای طرح مشارکت اجتماعی زنان با حضور ۸۰۰ نفر از اهم دیگر برنامه های بهزیستی استان در مدت یاد شده بوده است.