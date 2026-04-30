ضرورت تسریع و تسهیل خدمات رسانی به زائران حج

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سومین روز اعزام های زائران حج تمتع ۱۴۰۵ رئیس و تنی چند از مدیران سازمان حج و زیارت به بررسی فرایند عملیات اعزام پرداختند.

علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت، در این نشست ضمن تبریک میلاد امام رضا (ع)، حج را مظهر وحدت و اتحاد امت دانست و گفت: کنگره عظیم حج می‌بایست برای امت اسلامی نماد همبستگی، وحدت کلمه و برادری هرچه بیشتر در مقابل استکبار باشد.

وی با اشاره به اقدامات اجرایی حج تمتع ۱۴۰۵، افزود: اقدامات اجرایی بسیار فشرده آغاز گردید اما سعی کردیم خدمات به بهترین نحو انجام پذیرد و در حال حاضر نیز به اذعان زائرانی که طی سه روز رهسپار مدینه شده اند، استقبال، پذیرایی و خدمات به طور مطلوبی انجام گرفته است.

در این جلسه معاون حج و عمره سازمان و تنی چند از مدیران گزارش کاملی از روند اجرایی و خدمات صورت گرفته در مدینه ارایه کردند.

در ادامه رئیس سازمان حج و زیارت نیز بر تسریع و تسهیل خدمات رسانی به زائران حج تاکید کرد.