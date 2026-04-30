  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

گره ویزای زائران گلستانی باز شد؛ اعزام به سرزمین وحی از امشب

گرگان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان از رفع مشکل صدور ویزای زائران عمره استان خبر داد و گفت: تمامی زائران تا پایان شامگاه پنجشنبه عازم سرزمین وحی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی اظهار کرد: در پی بروز مشکل در صدور ویزای تعدادی از زائران عمره‌گزار استان، با حضور سرزده در اداره کل حج و زیارت، از نزدیک در جریان روند رسیدگی به این موضوع قرار گرفتیم.

وی افزود: در این بازدید و در نشست با مسئولان حج و زیارت استان، موضوع صدور ویزا به‌صورت ویژه پیگیری شد.

حمیدی اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده با ستاد مرکزی در تهران، مشکل صدور ویزای زائران گلستانی برطرف شده و روند صدور ویزا به حالت عادی بازگشته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با تأکید بر رفع کامل این مشکل گفت: با تمهیدات اتخاذشده، تا پایان شامگاه پنجشنبه مشکل ویزای تمامی زائران استان مرتفع و زمینه اعزام آنان به سرزمین وحی فراهم خواهد شد.

وی بر ضرورت تسریع در ارائه خدمات به زائران تأکید کرد و گفت: خدمت‌رسانی شایسته به زائران خانه خدا از اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی است و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

کد مطلب 6816276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها