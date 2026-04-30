۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

فرماندار گناوه : ۲۰ درصد اعتبارات شهرستان به آموزش و پرورش اختصاص یافت

گناوه- فرماندار گناوه گفت: بیش از ۲۰ درصد اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در سال گذشته به آموزش و پرورش اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری ظهر پنجشنبه در آئین کلنگ زنی مدرسه ۱۲ کلاسه دانش در شهر گناوه با بیان اینکه در توزیع اعتبارات کمیته برنامه ریزی امسال شهرستان نیز نگاه خاصی به آموزش و پرورش می شود،اظهار کرد: در این راستا با جدیت تکمیل پروژه ها و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی را دنبال خواهیم کرد.

فرماندار شهرستان گناوه هزینه کردن در بخش آموزش و پرورش را بهترین نوع سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: هرگونه اختصاص اعتبار در آموزش و پرورش، نه تنها هزینه نبوده بلکه یک سرمایه‌گذاری پربازده بلندمدت برای توسعه و پیشرفت و تضمین آینده کشور است.

فرماندار گناوه افزود: مدرسه دانش یکی از قدیمی ترین مدرسه و سند افتخار شهرستان بشمار می آید که به همت دولت و خیران در شأن و منزلت دانش آموزان احداث و در آینده ای نزدیک تکمیل و به آنها هدیه خواهد شد.

وی از مساعدت و نگاه مثبت خیران بخصوص موسسه خیریه نسیم زندگی و مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر در کمک به فضاهای آموزشی شهرستان منجمله احداث این آموزشگاه قدردانی کرد.

