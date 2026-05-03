۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۲۳

فرماندار گناوه: سرانه فضای آموزشی شهرستان افزایش می‌یابد

بوشهر- فرماندار گناوه گفت: با تکمیل و افتتاح چندین پروژه مربوط به آموزش و پرورش، نرخ سرانه فضای آموزشی شهرستان افزایش چشمگیری خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر یکشنبه در بازدید از پروژه دردست احداث مدرسه ابتدایی ۱۲ کلاسه شهید آوینی به همراه رییس آموزش و پرورش شهرستان افزود: هم اینک نرخ سرانه فضای آموزشی شهر گناوه ۷.۸ مترمربع است که با افتتاح آن و مابقی پروژه ها ، شاهد افزایش مطلوبی از لحاظ سرانه ای خواهیم بود.

وی اظهارداشت: پروژه احداث مدرسه شهید آوینی با اعتبار ۶۵ میلیارد تومان دارای پیشرفت بالایی است و در مرحله تکمیلی قرار دارد که امیدواریم در هفته دولت امسال به بهره برداری برسد.

فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: همانگونه که در توزیع اعتبارات پارسال کمیته برنامه ریزی ، آموزش و پرورش ویژه دیده شد، امسال نیز همین نگاه را خواهیم داشت.

فرماندار گناوه پس از بازدید از این پروژه، به مناسبت هفته معلم از مدارس شهر گناوه در سه مقطع و همچنین اداره آموزش و پرورش سرکشی کرد و این هفته را به تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت تبریک گفت.

