به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر یکشنبه در بازدید از پروژه دردست احداث مدرسه ابتدایی ۱۲ کلاسه شهید آوینی به همراه رییس آموزش و پرورش شهرستان افزود: هم اینک نرخ سرانه فضای آموزشی شهر گناوه ۷.۸ مترمربع است که با افتتاح آن و مابقی پروژه ها ، شاهد افزایش مطلوبی از لحاظ سرانه ای خواهیم بود.



وی اظهارداشت: پروژه احداث مدرسه شهید آوینی با اعتبار ۶۵ میلیارد تومان دارای پیشرفت بالایی است و در مرحله تکمیلی قرار دارد که امیدواریم در هفته دولت امسال به بهره برداری برسد.



فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: همانگونه که در توزیع اعتبارات پارسال کمیته برنامه ریزی ، آموزش و پرورش ویژه دیده شد، امسال نیز همین نگاه را خواهیم داشت.



فرماندار گناوه پس از بازدید از این پروژه، به مناسبت هفته معلم از مدارس شهر گناوه در سه مقطع و همچنین اداره آموزش و پرورش سرکشی کرد و این هفته را به تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت تبریک گفت.