به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار دوم جلیل مقدم معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در برنامهای تلویزیونی ضمن ادای احترام به تمامی شهدا به ویژه رهبر شهید انقلاب و کلیه شهدای جنگ رمضان، اظهار داشت: خاک پاک ایران عزیز از دیرباز همواره مورد طمع دشمنان بوده و با رشادتهات جوانان عزیز، پابرجا مانده و همین رشادتها سبب شده تا امروز به نام روز ملی خلیج فارس نامگذاری شود. پس از ۱۱۷ سال استعمار پرتغالیها بر خلیج فارس و جزیره هرمز، جوانانی از ایران توانستند این استعمار را از بین ببرند.
وی در ادامه به ویژگیهای ناوشکن دنا اشاره و تاکید کرد: ناوشکن دنا به دست توانمند متخصصان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کمتر از سه سال، طراحی و عملیاتی و در سال ۱۴۰۱ به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق شد. این ناوشکن در طول سالهای خدمت خود، به ۵ ماموریت دریانوردی طولانی مدت اعزام شد که نقطه عطف آن، سفر به دور کره زمین در قالب ناوگروه ۸۶ رزمی نیروی دریایی ارتش بود که در آن، بیش از ۸ ماه دربانوردی و ۶۵ هزار کیلومتر را طی کرد.
امیر دریادار دوم مقدم با بیان اینکه ایران از ناوشکن و ناوهای کلاسهای مختلفی برخوردار است، در پاسخ به ادعاهای رئیس جمهوری آمریکا، بیان کرد: ترامپ توییتهای مختلفی میزند، اما بگذار فکر کند که نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را از بین برده است! اگر نیروی دریایی ارتش از بین رفته، چرا جرات نزدیکی به ۴۰۰ یا ۵۰۰ کیلومتری آبهای سرزمینی ایران را ندارند؟ باید به این سوال پاسخ دهند.
معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی با اشاره به جنایت حمله به ناوشکن دنا از سوی آمریکاییها بیان کرد: ما ۲ هزار مایل دریایی از ایران دور بودیم ولی با کشوری طرف بودیم که برایش هیچ تفاوتی بین ماموریت آموزشی و نظامی نبود. آمریکاییها میدانستند که کارورزی این ناو دانشجویی است و در یک رزمایش بینالمللی شرکت کرده، اما با دشمنی طرف بودیم که کودکخوار جزایر آپستینی هستند. این دشمنان تروریست هستند و انتظار بیشتری از آنها وجود ندارد. ما با دشمن وقیحی طرف هستیم.
وی در خاتمه با بیان اینکه ما از ملت شهید پرور ایران که با حضور در خیابان باعث دلگرمی رزماندگان نیروهای مسلح شدند، تشکر میکنیم، گفت: ما نیروی دریایی هستیم، اما در درگیریهای جنوب اصفهان، پای لانچرها در مرکز ایران و… شهید دادهایم. ما با هر شهید، عزممان برای شکت دشمن جزمتر میشود.
ناوسروان مجید عمرانی از قهرمانان و بازماندگان ناو دنا که در جریان جنگ ۴۰ روزه به شکل ناجوانمردانه مورد حمله قرار گرفت، نیز در این برنامه ضمن گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، اظهار کرد: با ناوشکن دنا در تاریخ چهارم بهمن سال گذشته به دعوت رسمی کشور هند، در سفری دانشجویی آموزشی برای شرکت در رزمایش میلان ۲۰۲۶، با شعار صلح و دوستی و امنیت دریایی، به هند سفر کردیم. در این رزمایشها پروتکلی وجود دارد مبنی بر نبود سلاحهای سنگین و دوربرد که همگی ملزم به رعایت آن هستند. در مسیر برگشت از این رزمایش، متوجه جنگ شدیم. روز ۱۳ اسفند، در آبهای بینالمللی ساعت، ۳ و ۲۵ دقیقه، اولین اژدر به ما برخورد کرد.
وی ادامه داد: این اژدر تحرک ناو را گرفت و صدمهای به آن وارد کرد. آب در حال ورود به ناو بود. ما تا آن زمان نمیدانستیم این اژدر از کجا پرتاب شده است. فرمانده در آن زمان، دستور ترک ناو را داد. حدود ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه اژدر دوم به ناو برخورد کرد. این برخورد در محلی صورت گرفت که بیشترین تجمع وجود داشت و از مجموع ۱۳۶ نفر، ۱۰۴ نفر از عزیزان ما، به شهادت رسیدند. ما نیز در آن زمان پرتاب شدیم. وقتی خودمان را به داخل آب پرت کردیم، دوستانی که حالشان بهتر بود، رفتند برای کمک به دیگر دوستانمان.
ناوسروان عمرانی، تاکید کرد: ما ریختن خون عزیزانمان در آب و اینکه ناوشکن به صورت عمود و سرافراز غرق شد را دیدیم با اینکه از وسط، شکسته بود. ما بعدها متوجه شدیم که اژدرها از زیردریایی شلیک شده است. ۳۲ نفر در آب شناور بودیم و طبق پروتکل دور هم جمع شدیم. همگی ما دارای مصدومیت و خونریزی بودیم. قایقهای نجاتی که سالم مانده بودند را باز کردیم و پس از چند ساعت، افراد دارای مجروحیت بیشتر، وارد قایق شدند و سپس افراد دارای مصدومیت کمتر. طبق پروتکلها به سمت اولین خشکی حرکت کردیم و حدود ساعت ۱۱ صبح، یک ناوچه به سمت ما آمد. ما تاجایی که توانستیم شهدا را جمع کردیم. ناوچه دومی هم همزمان مشغول جمع آوری پیکر شهدای ما شد ولی هنوز ۲۰ نفر جاوید الاثر هستند. همسر یکی از این شهدا گفت که آن ۲۰ نفر، هنوز سر پستشان مشغول خدمت هستند.
وی در خاتمه متذکر شد: افتخاری بود برما که در ناوشکن دنا، شدیم همرزم شهدا. ما جان میدهیم برای خاک وطن و انشاءالله که شهدا، شفاعت ما را پیش خدا کنند.
