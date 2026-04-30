تامین بسته های حمایتی برای واحد های تولیدی آسیب دیده ناشی در جنگ رمضان

تقدیر معاون وزیر اقتصاد از مدیریت و حماسه جنگ رمضان در استان
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی اردکانی در نشست با استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حضور حماسی مردم کهگیلویه و بویراحمد در تجمعات حمایتی از ایران اسلامی و مدیریت خوب مجموعه مدیریتی استان در جنگ رمضان، اظهار کرد: استان در مدیریت شرایط جنگی از جمله استانهای موفق بود و حضور مردم با اسلحه در میدان شور و نشاط خوبی در میان مردم کشور ایجاد کرد.
وی به حماسه برنو در ماجرای جستجوی خلبان آمریکایی، اشاره کرد و افزود: مردم استان در همه صحنهها از جمله جنگهای تحمیلی اول، دوم و سوم پای کار نظام بودهاند و در جنگ رمضان نیز با حضور در میدان و حماسه برنو، ثابت کردند که همچنان پای کار نظام هستند.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: اگرچه جنگ نظامی در مدت آتشبس متوقف شده، اما جنگ اقتصادی ادامه دارد و تشدید شده است.
وی تصریح کرد: تا ساعتهای آخر سال و لحظه سال تحویل در وزارتخانهای که اطراف آن در حال بمباران بود، کار را رها نکردیم تا خللی در امور کشور ایجاد نشود.
دشتی اردکانی تاکید کرد: دولت چهاردهم همواره دغدغه تأمین کالاهای اساسی و تأمین معیشت مردم را داشته و رئیس جمهور به رغم مسائل امنیتی که وجود داشت، با جلسات متعدد در تلاش برای مدیریت امور در زمان جنگ رمضان بود.
وی افزود: رئیسجمهور نه تنها در میدان مدیریت اجرایی که بهطور شجاعانه و بدون واهمه در میدان و در بین مردم حضور پیدا میکند و این نشان از بیباک بودن مردم ایران در مواجه با دشمن دارد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی گفت: مدیران مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی در ایام اخیر در حال سفر به استانها برای احصاء مشکلات، دغدغهها و مسائل هستند، تا این موارد ضمن بازتاب به وزارت درباره رفع آنها از مجاری مربوط اقدام شود.
وی تصریح کرد: اتاق عملیات هفتهها قبل از شروع جنگ رمضان در وزارت اقتصاد تشکیل شده و همچنان ادامه دارد و شخص وزیر و سایر مدیران مربوطه وزارت به رسیدگی امور میپردازند.
بسته های حمایتی برای واحد های تولیدی آسیب دیده تامین شده است
دشتی اردکانی به موضوع معافیتها و مشوقهای مالیاتی و اموال تملیکی در زمان جنگ رمضان پرداخت و اظهار کرد: بستههای حمایتی برای کارگاههای زیر ۵۰ نفر و بالای ۵۰ نفر، کارخانههای تخریب یا تعطیل شده متأثر از جنگ آماده شده که به فراخور زمان اعلام و پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه به مسائل مطرح شده استانی که اغلب پیرامون مسائل بانکی بود به وزارت ارجاع داده میشود، افزود: ایجاد پنجشنبههای سرمایهگذاری در استان از اقدامات قابل توجه و شایسته تقدیر است و وزارت آمادگی دارد تا با همکاری معاونت سرمایهگذاری با برگزاری جلسات مشورتی در این راستا استان را کمک کند.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: حضور سرمایهگذار مستلزم ایجاد زیرساختها و تقویت شهرکهای صنعتی است و این استان در زمینههای مختلف از جمله گردشگری ظرفیتهای قابل توجهی دارد.
وی تصریح کرد: طبق بند (پ) ماده ۱۰۵ قانون توسعه هفتم دفاتر شرکتها و حسابهای بانکی شرکتها و صنایع باید به شهرستان محل فعالیت انتقال داده شود و اگر چنین نشود بعد از سال سوم، سازمان مالیاتی باید از این شرکتها دو برابر مالیات دریافت کند.
دشتی اردکانی با اشاره به معضل جانمایی صنایع و مشکل دسترسی به زیرساختها، بیان کرد: برای این موضوع باید در وزارت صمت و دولت تصمیمگیری درستی صورت بگیرد تا برای مثال مجبور نباشیم آب را از خلیجفارس با هزار کیلومتر فاصله به مناطق دیگر در کشور برسانیم.
وی در پایان ضمن اشاره به ظرفیتهای بالا در این استان، بر پیگیری مطالبات و همکاری جهت رونق سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی قول مساعد داد.
