به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها با حضور محمدرضا دشتی اردکانی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، برگزار شد.

دشتی اردکانی طی سخنانی در این نشست در دو محور اصلی «امور حقوقی» و «امور مجلس» به ارائه دیدگاه‌ها و تشریح سیاست‌های وزارتخانه پرداخت.

وی ضمن تأکید بر اهمیت تعامل مؤثر با مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های حقوقی ادارات کل استان‌ها برای پاسخگویی به چالش‌های اجرایی تأکید کرد.

معاون امور مجلس وزارت اقتصاد همچنین با استقبال از نظرات و پیشنهادهای مدیران کل، گفت: «نقش استان‌ها در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور بسیار کلیدی است و باید با هم‌افزایی و تبادل تجربیات، مسیر توسعه اقتصادی را هموارتر کنیم.»

در ادامه جلسه، مدیران کل استان‌ها به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود در حوزه‌های مختلف پرداختند و خواستار حمایت بیشتر وزارتخانه در زمینه‌های حقوقی، بودجه‌ای و تعاملات بین‌نهادی شدند.

این گردهمایی به صورت دوره‌ای و مستمر با هدف ارتقا هماهنگی‌های درون‌سازمانی و تقویت ارتباط میان ستاد وزارتخانه و ادارات کل استان‌ها برگزار می‌شود و بستری مناسب برای تبادل تجربیات، طرح چالش‌های اجرایی و هم‌اندیشی در مسیر تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور را فراهم می‌سازد.